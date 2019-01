Video: Možno vyhrám kráľovskú etapu, vtipkoval Sagan po tesnej prehre s Gaviriom

SAN JUAN 31. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou úvodné štyri etapy na pretekoch Vuelta a San Juan Internacional a v ich koncovkách bol deviaty, tretí, siedmy a druhý. Celkovo mu patrí piata priečka s odstupom 26 sekúnd na francúzskeho lídra Juliana Alaphilippa.

Sagana v závere nikto nezavrel

Nie zlé výsledky na to, že dlhodobý líder tímu Bora-Hansgrohe si prišiel do Argentíny iba otestovať nohy na blížiace sa jarné výzvy v podobe najväčších jednodňových klasík v Európe.

Sagan je zrejme nad vecou, keďže tesnú prehru s Fernandom Gaviriom v dojazde 4. etapy zhodnotil slovami: „Nikto ma ´nezavrel´. Každý šprintérsky záver etapy je iný. A ja som bol teraz trochu viac vzadu. To je celé. Čo som mohol ešte urobiť? Nohy som mal dobré, šiel som naplno, ale nestačilo to. Víťazstvo mi ušlo na cieľovej čiare.“

Trojnásobný majster sveta priznal, že vyše 185 km dlhá zvlnená etapa so San José de Jáchal do Villa San Agustín bola dlhá a pomalá.

Cyklisti jazdili v protivetre

Stabilné tempo a takpovediac ticho v pelotóne s výnimkou záverečných kilometrov bolo dané aj tým, že sa jazdilo konštantne v protivetre. „Bolo to celé pomalé. Vinou protivetra sa ťažko šliapalo do pedálov. Bola to dlhá etapa, ale ľahká,“ uviedol Sagan na špecializovanom webe Cyclingnews.

Vo štvrtok cyklisti na argentínskych pretekoch oddychujú, ale v piatok na nich čaká kráľovská 5. etapa zo San Martín do Alto Colorado (169,5 km) so štyrmi horskými prémiami a záverečným 18,9 km dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 m. „Možno práve tam zvíťazím,“ zažartoval Sagan.

V skutočnosti však chcel povedať. že v tejto etape vôbec nemá víťazné ambície a sústredí sa na víkendové vyvrcholenie pretekov. Vtedy prídu na rad záverečné dve etapy na takmer úplnej rovine a s očakávaným šprintérskym dojazdom.