Video: Mráz si pred zápasom s Chorvátmi zdvihol náladu dvomi gólmi, stačilo mu šesť minút

Samuel Mráz sa v šiestom zápase v drese Bröndby Kodaň v dánskej Superlige dočkal premiérového gólového zápisu a skóroval hneď dvakrát. Bröndby si v 11. kole najvyššej dánskej súťaže poradilo s Esbjergom 2:1 a oba góly strelil mladý slovenský útočník. A to dokonca v rozpätí šiestich minút. V 29. min využil odrazenú loptu od jedného z obrancov hostí a strelou zvnútra šestnástky otvoril skóre.

V 35. min pridal hlavičkou k vzdialenejšej žrdi druhý zásah. Hostia v druhom polčase už len znížili na konečných 1:2 z ich pohľadu. Mráz odohral 81 minút, najviac v tomto súťažnom ročníku v Dánsku.

Dostal druhú šancu

„Teším sa zo svojich gólov. Boli dôležité pre mužstvo, lebo v druhom polčase sme hrali zle. Naozaj to bolo zlé po zmene strán a počas nadchádzajúcej reprezentačnej prestávke budeme musieť na tom popracovať,“ cituje Samuela Mráza oficiálna internetová stránka Bröndby Kodaň.

Dvadsaťdvaročný rodák z Malaciek prišiel do hlavného mesta Dánska z druholigového talianskeho Crotone na hosťovanie iba koncom augusta. Strelecky bol úspešný už aj v jednom pohárovom zápase, v najvyššej ligovej súťaži strelil prvé dva góly. „Bol to náročný zápas a som rád, že som v Bröndby dostal druhú šancu. Strelil som prvé góly pred domácimi fanúšikmi. Boli to pre mňa fantastické momenty, aj keď sme oslavovali s fanúšikmi po zápase,“ pokračoval Mráz.

Nechýba v nominácii

Niekdajší hráč MŠK Žilina, FK Senica, ale aj talianskeho Empoli sa postupne udomácňuje v dánskej najvyššej súťaži, kde patrí Bröndby po 16 zápasoch tretia priečka o 10 bodov za vedúcim Midtjyllandom.

Mráz nechýba v nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie na posledné dva zápasy kvalifikácie ME 2020 v Chorvátsku a doma proti Azerbajdžanu. „Do reprezentácie môžem ísť po tomto víťazstve s pokojnou mysľou,“ uzavrel pre klubový web bröndby.com.