Video: Mráz svoj prvý gól v Serie A venoval rodine, ktorá mu veľmi pomáha

JANOV 27. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový útočník Samuel Mráz si v nedeľu večer otvoril strelecký účet v najvyššej talianskej súťaži – a hneď pri svojom debute v Serie A.

Dvadsaťjedenročný rodák z Malaciek nastúpil v stretnutí 2. kola 2018/2019 v drese Empoli FC na ihrisku FC Janov v 77. min a v nadstavenom čase zmiernil prehru svojho tímu 1:2. Niekdajší hráč MŠK Žilina a FK Senica vyťažil z krížnej strieľanej prihrávky Giovanniho Di Lorenza.

„Som spokojný s mojím prvým gólom v Serie A, ale mrzí ma, že sme nezískali tri body,“ rozhovoril sa v Mráz po zápase v mixzóne, citoval ho napríklad portál tuttomercatoweb.com. „Musíme naďalej takto pracovať, nebojíme sa. Najmä v druhom polčase sme hrali veľmi dobre, nie však do prestávky. Musíme naďalej rásť a rozvíjať sa,“ doplnil reprezentant SR do 21 rokov, ktorý do tímu nováčika Serie A zamieril v polovici júla spod Dubňa.

Na margo svojho začiatku v Taliansku Samuel Mráz, v uplynulej sezóne s 21 zásahmi najlepší strelec slovenskej Fortuna ligy,.poznamenal: „Cítim sa tu dobre, zatiaľ je pre mňa všetko nové. Tento gól by som chcel venovať mojej rodine, ktorá mi veľmi pomáha.“