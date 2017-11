Video: Mrázek z Detroitu vynuloval Edmonton, Tatar s Pánikom nebodovali

EDMONTON 6. novembra (WebNoviny.sk) – Český gólman Petr Mrázek prispel 36 úspešnými zákrokmi k triumfu hokejistov Detroitu Red Wings 4:0 na ľade Edmontonu Oilers v nedeľňajšom stretnutí severoamerickej NHL. Rodák z Ostravy zaznamenal prvé čisté konto v sezóne a jedenáste v zámorskej profilige.

Red Wings zvíťazili

„Dôležité bolo, že som mal zopár zákrokov v prvej tretine a dostal som sa do tempa. Mali dve alebo tri rýchle strely, vďaka ktorým sa mi to podarilo,“ povedal podľa nhl.com Mrázek. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral takmer 18 min a do štatistík si pripísal jeden plusový bod a 2 strely na bránku. Red Wings zvíťazili v treťom z ostatných štyroch zápasov.

Dva body za gól a asistenciu získali Martin Frk a Anthony Mantha, ďalšie góly Detroitu pridali Frans Nielsen a Gustav Nyquist.“Jednoducho sme neboli dosť dobrí. Nemali sme zlý štart, no súper mal šťastie. Po dvoch nešťastne inkasovaných góloch sme sa už nevedeli vrátiť do zápasu,“ zhodnotil 20-ročný center a zároveň kapitán Edmontonu Connor McDavid.

Lindgren neinkasoval

Chicago Blackhawks podľahlo na domácom ľade Montrealu Canadiens 0:2. Slovenský krídelník Richard Pánik bol na ľade 14:44 min, počas ktorých si pripísal jednu „mínusku“, 4 bodyčeky a na súperovho brankára vyslal 5 striel. Gólman Montrealu Charlie Lindgren pri svojom sezónnom debute neinkasoval a zneškodnil všetkých 38 streleckých pokusov domácich.

Dvadsaťtriročný brankár zvíťazil dosiaľ vo všetkých štyroch stretnutiach NHL, v ktorých nastúpil. „Iba som sa snažil robiť čo najlepšie svoju prácu a cítil som sa byť pripravený od začiatku. Po prvom zákroku som sa uvoľnil a potom som si to užíval,“ vyhlásil Lindgren.

Montreal triumfoval

Do bránky sa dostal pre zranenie Careyho Prica v dolnej časti tela. Montreal triumfoval v Chicagu prvýkrát po siedmich nezdaroch, naposledy predtým sa na ľade Blackhawks tešili z víťazstva 27. februára 2002.

„Je to veľmi dôležité víťazstvo, ktoré začalo u Lindgrena. Chytal fantasticky,“ pochválil svojho spoluhráča kapitán Canadiens Max Pacioretty. Góly Montrealu strelili Jonathan Drouin a Joseph Morrow.

Sumáre NHL

nedeľa:

Edmonton Oilers – Detroit Red Wings 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Góly: 4. Nielsen (Jensen, Helm), 10. Nyquist (Zetterberg, Abdelkader), 32. Frk (Mantha), 47. Mantha (Frk, Green)

Tomáš Tatar (Detroit) 17:52 min, +1, 2 strely

New York Islanders – Colorado Avalanche 6:4 (2:0, 3:2, 1:2)

Góly: 5. Mayfield (De Haan, Jo. Bailey), 13. Eberle (Barzal, Boychuk), 22. Leddy (Barzal, Tavares), 25. Leddy (Josh Bailey, Barzal), 30. J. Boychuk (Leddy, Barzal), 42. Eberle (Barzal, Mayfield) – 21. MacKinnon (E. Johnson, Landeskog), 34. Landeskog (MacKinnon, Barrie), 60. Kerfoot (Andrighetto, Barberio), 60. Kerfoot (Andrighetto, Grimaldi)

Chicago Blackhakws – Montreal Canadiens 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 42. Drouin (Galchenyuk, Morrow), 48. Morrow (Danault, A. Shaw)

Richard Pánik (Chicago) 14:44 min, -1, 5 striel, 4 „hity“

Calgary Flames – New Jersey Devils 5:4 po sam. nájazdoch (1:1, 2:2, 1:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 12. Frolík (Backlund), 32. Stone (Versteeg, Frolík), 33. Monahan (Ferland, J. Gaudreau), 47. Ferland (J. Gaudreau, Monahan), rozhod. sam. nájazd: Tkachuk – 2. Hall (Hischier), 22. Lovejoy (Hischier, J. Hayes), 33. Gibbons, 52. A. Greene (Bratt, Lovejoy)