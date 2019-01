Video: Murray so slzami v očiach oznámil, že má veľké bolesti a tento rok ukončí kariéru

MELBOURNE 11. januára (WebNoviny.sk) – Britský tenista Andy Murray informoval v piatok na tlačovej konferencii v austrálskom Melbourne o svojich pretrvávajúcich zdravotných problémoch, pre ktoré uvažuje nad koncom kariéry na tohtoročnom Wimbledone.

Tridsaťjedenročný Murray podstúpil vlani v januári operáciu bedra a napriek dlhej rehabilitácii nedokáže podľa vlastných slov dostať svoju hru na predošlú úroveň.

„Bolesti ma trápia posledných 20 mesiacov. Vyskúšal som všetko, aby sa stav môjho bedra zlepšil. Som na tom teraz lepšie, ako pred šiestimi mesiacmi, ale stále cítim veľkú bolesť. Nebolo to jednoduché a stále to nie je dobré,“ dodal v slzách k svojmu zdravotnému stavu 3-násobný grandslamový víťaz Murray.

Nechce v takomto stave ďalej hrať

Napriek súčasnej situácii sa predstaví v 1. kole úvodného grandslamu sezóny Australian Open (14. – 27. januára), úvodnou prekážkou mu bude nasadená dvadsaťdvojka Španiel Roberto Bautista Agut.

„Určite nastúpim, aj keď úroveň môjho tenisu nie je taká, akú by som chcel mať. Bolesť je príliš veľká a nechcem v takomto stave ďalej hrať,“ dodal Murray na tlačovej konferencii.

Murray ďalej uviedol, že uprostred decembrového tréningového bloku povedal členom svojho tímu, že takto to ďalej nepôjde. „Potrebujem vedieť, kedy ukončím kariéru. Nemôžem hrať s vedomím, že neviem, kedy tá bolesť prejde,“ dodal.

Bude bojovať až do Wimbledonu

Dvojnásobný wimbledonský víťaz si určite zaslúži dôstojnú rozlúčku a domáci grandslam by bol ideálnym miestom na ukončenie profesionálnej kariéry. „Povedal som tímu, že budem bojovať až do Wimbledonu (1. – 14. júla). Tam by som chcel skončiť, ale nie som si stopercentne istý, či to dokážem,“ skonštatoval 2-násobný olympijský víťaz Murray.

„Mám možnosť ďalšej operácie, ktorá je náročnejšia ako tá, ktorú som absolvoval predtým. Umožní mi, aby som ďalej netrpel bolesťami. Je to niečo, čo teraz vážne zvažujem. Neexistuje však garancia, že sa budem môcť vrátiť. Hlavným dôvodom druhej operácie nie je pre mňa návrat k profesionálnemu športu, ale pokračovať v živote bez bolesti,“ dodal na záver Murray.