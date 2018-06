Video: Murray zatočil s Wawrinkom a z návratu na kurty už má lepší pocit

EASTBOURNE 26. júna (WebNoviny.sk) – S britským tenistom Andym Murraym a jeho plnohodnotným návratom na súťažne dvorce by to nemuselo byť márne.

Dvojnásobný wimbledonský šampión a bývalý svetový hráč číslo 1 minulý týždeň v londýnskom Queen´s Clube síce tesne nestačil v 1. kole na Austrálčana Nicka Kyrgiosa, ale aktuálne už má na konte prvé víťazstvo po 11-mesačnej pauze zavinenej operáciou a následnou rehabilitáciou problémového bedra.

Murray v súboji grandslamových šampiónov v 1. kole na podujatí Nature Valley International na tráve v Eastbourne zdolal Švajčiara Stana Wawrinku 6:1, 6:3. Víťaz premenil 4 z 8 brejkbalov, o svoje podanie neprišiel ani raz.

„Som veľmi šťastný, že mám v kapse víťazstvo. V prvom sete som hral veľmi dobre, v tom druhom som bol s blížiacim sa koncom trochu nervózny. Nie je jednoduché uzavrieť zápas proti takému skúsenému hráčovi, akým je Stan. Navyše, keď hráte po takej dlhej pauze,“ vyznal sa Andy Murray zo svojich pocitov aj na webe ATP World Tour.

Nevie zhodnotiť, na čo má

Murrayho sezóna 2017 sa skončila predčasne už po štvrťfinálovej prehre vo Wimbledone. Potom nasledovali mesiace bolesti a odriekania. Tridsaťjedenročný rodák zo škótskeho Dunblane priznal, že momentálne si ešte neverí na víťazstvá vo veľkých zápasoch, preto aj zvažoval, či sa vôbec zúčastní na Wimbledone.

„Už chápem ako sa cítil Del Potro po návrate na dvorce po jeho početných zraneniach. Každý súťažný zápas a víťazstvo nad elitným hráčom mi teraz výrazne pomôžu. Neviem však reálne zhodnotiť, na čo mám,“ uviedol Andy Murray, aktuálne 156. hráč rebríčka ATP vo dvojhre.

V 2. kole vyzve Edmunda

V Eastbourne dostal voľnú kartu, ktorá mu zabezpečila štart v hlavnom „pavúku“. Jeho súperom v 2. kole bude momentálne najlepší britský tenista Kyle Edmund, ktorý sa vyšplhal už do najlepšej dvadsiatky svetového počítačového poradia.

Predchádzajúce dva vzájomné súboje ovládol Murray, bolo to však ešte pred dvoma rokmi. „Murray vyzerá tak, že je na tom herne dobre. Nie je to pre mňa nič nezvyčajné, je to veľký šampión,“ povedal Edmund. Murray o 8 rokov mladšiemu krajanovi s aktuálnym renkingom 18 opätoval kompliment. „Kontinuálne sa po celý čas zlepšuje, čo hrá na hlavnom okruhu. Očakávam tvrdý boj.“