Video: Muž sa pokúsiť lúpiť v kaviarni, ale čašník mu prekazil plány

Policajti pátrajú po mužovi, ktorý sa pokúsil lúpiť v kaviarni v Kolárove v okrese Komárno. Plány mu prekazil čašník. Ako informovala nitrianska krajská polícia, maskovaný muž vtrhol do podniku a čašníkovi hodil bielu tašku so slovami “navaľ prachy!”. Pravú ruku mal celý čas pod kabátom, akoby skrýval zbraň. Čašníka následne udrel do tváre, no nečakal, čo bude nasledovať.

Muž po lupičovi vyštartoval, ten vzal nohy na plecia a z kaviarne ušiel. V tomto prípade dopadol čašník dobre, polícia však upozorňuje, aby v podobných situáciach ľudia konali tak, aby nebol ohrozený ich život a zdravie. Po páchateľovi pátrajú.