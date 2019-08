Video: Na Etihad Stadium sa odohrala veľká dráma, Tottenham oživil spomienky na Ligu majstrov

Futbalisti Manchesteru City zaváhali už v druhom kole novej ligovej sezóny. Po triumfe 5:0 nad West Hamom si v domácom prostredí nedokázali poradiť s Tottenhamom, ktorý získal cenný bod za remízu 2:2.

V záverečných sekundách duelu boli diváci svedkami obrovskej drámy. Zverencom Pepa Guardiolu sa v nadstavenom čase podarilo skórovať, ale hlavný arbiter Michael Oliver po prezretí videozáznamu gól neuznal.

Pre „Citizens“ je to vôbec prvá bodová strata na domácom ihrisku v rámci Premier League od senzačnej decembrovej prehry s Crystal Palace 2:3.

Kontroverzný moment

Kontroverzný moment sa udial v druhej zo štyroch nadstavených minút. Po rohovom kope lopta prepadla na Gabriela Jesúsa, ktorý sa dobre zorientoval a prekonal Huga Llorisa.

Všetkému však predchádzal súboj v pokutovom území, pri ktorom lopta narazila do ruky obrancu Aymerica Laporteho. Pre toto porušenie pravidiel napokon gól platiť nepomohol.

„Musíme to akceptovať. Je to však ťažké, pretože sme strelili gól v samotnom závere,“ cituje BBC slová španielskeho kouča Pepa Guardiolu. Ten však okrem toho pre klubový web skonštatoval, že hráči Manchesteru City odohrali jeden z najlepších zápasoch pod jeho vedením, ale nanešťastie nezvíťazili.

Ako v Lige majstrov

Fanúšikom úradujúceho anglického majstra sa vynorili spomienky na predošlú konfrontáciu s Tottenhamom, ktorá skončila veľmi podobne.

Vo štvrťfinálovom odvetnom zápase ostatnej edície Ligy majstrov dostal loptu do siete v nadstavenom čase Raheem Sterling, ale situácii predchádzal ofsajd jeho spoluhráča Sergia Agüera.

Do ďalšej fázy súťaže tak postúpili londýnski „kohúti“ a napokon to dotiahli až do madridského finále, v ktorom podľahli hráčom Liverpoolu po výsledku 0:2.

Moura šťastný za gól

Kým domáci po zápase smútili, dôvod na úsmev mal 27-ročný Lucas Moura. Otvoril si strelecký účet v novej sezóne, no spôsob, akým sa mu to podarilo si v kariére nepamätá.

„Skóroval som mojim prvým dotykom s loptou, čo bolo úžasné a som za to veľmi šťastný. Nikdy sa mi nič podobné nestalo. Bol to šialený zápas. Dosiahli sme dobrý výsledok na pôde silného súpera, ako je Manchester City. Má skvelý tím, dobre držanie lopty, no najviac je dôležité, aby ste využívali šance. Musíme ďalej pracovať a môžeme dosiahnuť veľké veci,“ povedal Brazílčan v rozhovore pre klubový web Tottenhamu.