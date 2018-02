Video: Prezident Kiska navštívil kabínu slovenských hokejistov na ZOH 2018 v Pjongčangu

KANGNUNG 8. februára (WebNoviny.sk) – Prvý tréning slovenského hokejového tímu už priamo v kórejskom dejisku zimných olympijských hier trval pomerne dlho a nezúčastnil sa na ňom kompletný výber trénera Craiga Ramsayho. Na ľade Hokejového centra Kangnung chýbalo trio – brankár Branislav Konrád a útočníci Marcel Haščák a Matej Paulovič.

Pozdravil ich prezident Kiska

„Nič vážne s nimi nie je, dôvodom je zvýšená únava z cesty. Piatkový tréning by už mali s nami absolvovať,“ informoval hovorca hokejovej časti slovenskej výpravy Peter Jánošík.

Hokejisti sa presúvali na juh Kórejského polostrova v dvoch skupinách. Sedem hráčov, ktorí ešte mali povinnosti v najvyššej českej súťaži, priletelo až vo štvrtok popoludní s prezidentom SR Andrejom Kiskom a s minimálnym oddychom prakticky ihneď vykorčuľovali na ľad. Zišli z neho až po vyše hodine a v šatni ich ešte čakalo oficiálne stretnutie s prezidentom.

„Bolo potrebné poriadne ponaťahovať nohy a dať si do tela, keďže sme boli z dlhého letu poriadne unavení. Verím, že postupne sa únavy úplne zbavíme a sústredíme sa na dôležité veci,“ vravel tréner Craig Ramsay.

Baranka bojoval s vírusom a Nagy s únavou

Obranca Ivan Baranka sa síce stretol s kolegami z reprezentácie už v Bratislave, ale na ľad s nimi vykorčuľoval až v Kangnungu, Dôvodom bol vírus, ktorý ho zasiahol pred pár dňami. Bola to zrejme len chvíľková slabosť.

„Je to dobré, že sme boli tak dlho na ľade. Aspoň sa z toho človek rýchlejšie dostane po dlhom lete. Ja som sa trochu vytrápil, ale pozitívum je, že už to bude len lepšie. Všetko potrebuje svoj čas,“ uviedol Baranka, na ktorého čaká už tretia účasť pod piatimi olympijskými kruhmi.

Jedným z najskúsenejších slovenských hráčov na ZOH 2018, napriek tomu nováčik na tomto fóre, je útočník Ladislav Nagy. Aj on potvrdil problém s únavou pri prvých kórejských záberoch na korčuliach.

Nechcú zmeškať ceremoniál a Kuzminovú

„Nohy mi nešli po dlhej ceste… Tempo nebolo zlé, ale čo najskôr sa musíme nastaviť na kórejský čas. U každého z nás je to individuálne, vo všeobecnosti to trvá také 3 až 4 dni a potom by malo byť telo v pohode,“ povedal Ladislav Nagy.

Priznal, že nerád by zmeškal piatkové slávnostné otvorenie v Pjongčangu a o deň neskôr ako divák rýchlostné preteky žien v biatlone, kde má Slovensko oprávnene medailové ambície zásluhou Anastasie Kuzminovej.

„Myslím si, že všetci v tíme sa radi pôjdeme pozrieť na slávnostné otvorenie, nikto nezostane na izbe, iba žeby sa cítil zle. Má síce fúkať vietor a bude chladno, ale za ten zážitok to predsa stojí. V sobotu by som zasa chcel ísť pozrieť Nasťu a povzbudiť ju,“ dodal Ladislav Nagy.