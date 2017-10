Video: Na úvod WTA Finals triumfy Muguruzovej-Blancovej a Plíškovej

SINGAPUR 22. októbra (WebNoviny.sk) – Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová nasadená ako druhá zvíťazila za 85 minút 6:3, 6:4 nad lotyšskou sedmičkou podujatia Jelenou Ostapenkovou v záverečnom druhom nedeľňajšom stretnutí v základnej Bielej skupine dvojhry na úvod koncoročného výberového šampionátu BNP Paribas WTA Finals presented by SC Global v Singapure.

Predtým si česká trojka hierarchie Karolína Plíšková poradila s americkou päťkou systému Venus Williamsovou za 73 minút jasne 6:2, 6:2.

Dvadsaťštyriročná venezuelská rodáčka Muguruzová-Blancová sa revanšovala 20-ročnej Ostapenkovej za nezdar 6:1, 3:6, 2:6 zo štvrťfinále septembrového podujatia v čínskom Wu-chane. Vo vzájomke zvýšila na 3:1. Predtým zhodne zabodovala na antuke v Ríme (2016 a 2017).

Španielka je nedávnou jednotkou počítačového poradia a presadila sa v súboji dvoch grandslamových dobyvateliek z tejto sezóny. Triumfovala na Wimbledone, ale aj vlani na Roland Garros v Paríži, vo francúzskej metropole tento rok od nej prevzala štafetu Lotyška.

Agresívna hra Ostanpenkovej

Muguruzová-Blancová mala pomer víťazných úderov a zbytočných zlyhaní 10:14, ešte ofenzívnejšie ladená Ostapenková skončila na hodnotách 21:25. Španielka zužitkovala 5 zo 7 brejkbalov, Lotyška iba 3 z 8. Víťazka napokon nepykala za to, že zdolanú pustila v druhom sete z 5:1 na 5:4. Premenila tretí mečbal na servise v desiatej hre.

„Moje údery boli v dôležitých okamihoch prítomné. Nesmela som však poľaviť, lebo súperka hrala veľmi agresívne, najmä v okamihoch, keď zaostávala v skóre,“ glosovala Muguruzová-Blancová. „Z minulosti na tomto turnaji som sa naučila. že treba bojovať o každú hru a set, keďže v sumáre sa všetko ráta a len dve z nás môžu postúpiť,“ dodala víťazná Španielka.

Dvadsaťpäťročná Plíšková v konfrontácii dvoch bývalých jednotiek svetového rebríčka upravila proti 37-ročnej hrdinke tohto podujatia zo sezóny 2008 (hralo sa v katarskej Dauhe) Venus na 2:1 v bilancii zo vzájomných duelov.

Nadviazala na tesný triumf 4:6, 6:4, 7:6 (3) z osemfinále newyorských grandslamových US Open 2016, na ktorých napokon dokráčala až do finále. Vtedy sa proti Venus vymanila z manka setu a brejku a v rozhodujúcej časti odvrátila jeden mečbal pri vlastnom podaní. Predtým s touto skúsenou rivalkou prehrala 5:7, 6:7 (6) vo finále tzv. malých MS pod názvom WTA Elite Trophy 2015 v čínskom Ču-chaji.

Plíšková sa cítila dobre

Zatiaľ úspešnejšia zo sestier Plíškových v dueli dvoch hráčok s etablovanými sestrami v tenisovom dianí (Serena Williamsová teraz má materskú prestávku) bola na „winnery“ lepšia 25:16 a zároveň urobila výrazne menej nevynútených chýb – 12:19. Premenila 5 z 12 brejkbalov, zdolaná 1 z 3. Štatistika es bola 5:4 a dvojchýb 2:6.

„Pohľad na výsledok signalizuje, že to bolo jednoduchšie, než som to mala v skutočnosti na kurte. Myslím si, že obe sme hrali značne rýchlo a predvádzali sme kvalitné údery. Bol to úžasný zápas,“ citoval Plíškovú blog WTA.

„Cítila som sa naozaj dobre. Myslím si, že všetko v mojej hre dnes klapalo. Podľa mňa som bola trochu lepšia – od základnej čiary, na podaní, nemala som dôvod na paniku,“ povedala Plíšková podľa The Associated Press.

„V druhom sete som určite vystupňovala svoj výkon, ale mala som pocit, že súperka nachádza odpovede na všetko. Niekedy to tak býva. Azda sa mi bude viac dariť v nasledujúcich stretnutiach,“ podotkla V. Williamsová, ktorá ako jediná z aktérok nemá tento rok na konte žiadny titul.

Na zaokrúhlenie na 50 čaká od vlaňajšieho februárového taiwanského Kaohsiungu, ale tento rok si zahrala vo finále na Australian Open aj Wimbledone.

Dianie v Červenej skupine sa začne v pondelok duelmi Simona Halepová (Rum.-1) – Caroline Garciová (Fr.-8) a Elina Svitolinová (Ukr.-4) – Caroline Wozniacka (Dán.-6). Prvý je na programe o 13.30 h SELČ, druhý hneď po ňom.

WTA Finals – Biela skupina

nedeľňajšie výsledky

Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.-2) – Jelena Ostapenková (Lot.-7) 6:3, 6:4 za 85 minút

Karolína Plíšková (ČR-3) – Venus Williamsová (USA-5) 6:2, 6:2 za 73 minút

Tabuľka Bielej skupiny:

1. Kar. Plíšková 1 1 0 2:0 12:4 2

2. Muguruzová-Blancová 1 1 0 2:0 12:7 2

3. Ostapenková 1 0 1 0:2 7:12 0

4. V. Williamsová 1 0 1 0:2 4:12 0

Legenda: poradie, meno, zápasy, víťazstvá, prehry, sety, gemy, body.

WTA Finals – Červená skupina

pondelňajší program

Simona Halepová (Rum.-1) – Caroline Garciová (Fr.-8) / 13.30 h SELČ

Elina Svitolinová (Ukr.-4) – Caroline Wozniacka (Dán.-6) / približne po 15.00 h SELČ