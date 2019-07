Video: Na VC Nemecka úradoval dážď, Verstappen vyhral a Vettel bol z posledného miesta druhý,

Víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Nemecka motoristickej formuly 1, v poradí jedenásteho tohtosezónneho podujatia, sa stal Max Verstappen z Red Bullu.

Holanďan v dramatických pretekoch zaváhal na štarte, kde mal pozíciu v prvom rade po boku úradujúceho majstra sveta Lewisa Hamiltona.

V neskoršom priebehu však ponúkol konzistentný výkon, na rozdiel od protivníkov sa vyhýbal chybám a pripísal si druhé víťazstvo v aktuálnom ročníku. Predtým sa ocitol na najvyššom stupienku aj koncom júna na VC Rakúska.

Druhý skončil s vyše sedemsekundovým mankom na radosť domácich fanúšikov Nemec Sebastian Vettel na monoposte Ferrari. Pre 32-ročného jazdca však táto pozícia znamenala veľký úspech, keďže na Hockenheimringu štartoval až z poslednej pozície. Potichúčky sa však posúval vpred a nakoniec pred ním skončil iba víťazný Verstappen.

Rus Daniil Kvjat dlho útočil na striebornú pozíciu. Tú napokon neudržal a skončil tretí. Miestenka na stupni víťazov je však pre pretekára Toro Rosso najlepší tohtosezónny výsledok. V predchádzajúcich desiatich veľkých cenách bol najvyššie siedmy v Monaku.

,,Hamilton never does any mistakes“ Yeah I see why his fans say that now😂😂😂 #GermanGP pic.twitter.com/nz2JPFnSyH

— Flo🥀🇩🇪 (@DeadlyComan) 28. júla 2019