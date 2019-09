Video: Nadal dosiahol 60. víťazstvo na US Open, kontroverzný Kyrgios skončil na rakete Rubľova

Španielsky tenista Rafael Nadal má na konte už 60. víťazstiev na grandslamovom podujatí v New Yorku, šiestu desiatku úspechov zavŕšil v sobotu jednoznačným triumfom za necelé dve hodiny nad Kórejčanom Čchung Hje-onom 6:3, 6:4, 6:2 v 3. kole dvojhry mužov a postupom do osemfinále. Druhý nasadený hráč potreboval k tomu len dva zápasy bez straty setu, keďže predtým prešiel bez boja cez Austrálčana Thanasiho Kokkinakisa.

„Som rád, že som opäť vo 4. kole, tento kurt je špeciálny svojou energiou, ktorú vám dodávajú diváci. Teším sa z toho, že môžem hrať opäť na tvrdom povrchu. Pre zranenie som vynechal Miami, z čoho som bol smutný, pretože chcem hrať všade. Už však nemám 25 rokov, ale zatiaľ to tu zvládam, takže som spokojný,“ skonštatoval španielsky favorit.

Čchung Hje-on bol dlhodobo zranený

Nadal nepustil kórejského protivníka ani k jednému brejkbalu a už sa môže pripravovať na konfrontáciu s Chorvátom Marinom Čiličom, nasadeným ako číslo 22, nad ktorým vedie vo vzájomnej bilancii 6:2. Nadal je v druhom týždni na US Open jedenástykrát v kariére.

Kórejčan Čchung Hje-on mal v New Yorku za sebou tri úspešné vystúpenia v kvalifikácii i dva päťsetové duely v predchádzajúcich zápasoch vrátane obratu proti Španielovi Fernandovi Verdascovi z 0:2 na sety. Semifinalista minuloročného Australian Open sa vrátil na okruh len minulý mesiac po dlhodobom zranení chrbta.

„Keď je zdravý, tak už ukázal, ako dobre vie zahrať proti hocikomu. Odohral skvelý turnaj a do ďalšej kariéry mu želám najmä zdravie, čo je najdôležitejšie,“ vyjadril sa Nadal na adresu Čchunga, ktorý poznamenal: „Dnes to nebol môj deň, ale som skutočne šťastný, že som sa mohol predstaviť v New Yorku po zranení.“

Kyrgios skončil, Zverev a Monfils pokračujú

V singlovej súťaži skončil na turnaji aj kontroverzný Austrálčan Nick Kyrgios, ktorého vyradil Rus Andrej Rubľov. Nedávny premožiteľ Rogera Federera z turnaja v americkom Cincinnati zvíťazil 7:6 (5), 7:6 (5), 6:3.

Nemecký tenista Alexander Zverev pokoril Slovinca Aljaža Bedeneho 6:7 (4), 7:6 (4), 6:3, 7:6 (3) a prvýkrát si zahrá v osemfinále US Open.

Zo sobotňajšieho programu stojí za zmienku aj dráma, z ktorej vzišiel víťazne Francúz Gael Monfils. Trinásty nasadený si poradil s Denisom Shapovalovom 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4, 6:7 (6), 6:3.