Video: Nadal má stále šancu na 19. grandslamový titul, vo štvrťfinále US Open je aj Berrettini

Španielsky tenista Rafael Nadal naďalej živí šancu na zisk 19. grandslamového titulu. Deviatykrát za sebou sa prebojoval na turnajoch tzv. veľkej štvorky do štvrťfinále a celkovo nechýba medzi elitným oktetom na grandslamovom podujatí po štyridsiaty raz.

V zápase štvrtého kola US Open nenašiel naňho recept ani miestny šampión z roku 2014 Chorvát Marin Čilič, ktorý prehral 3:6, 6:3, 1:6, 2:6. Na rozdiel od predošlých troch zápasov síce Nadal stratil podanie, dokonca hneď dvakrát, ale stále si drží vynikajúcu úspešnosť 95% vyhraných gemov pri vlastnom servise.

Nadal si pochvaľoval atmosféru

Trojnásobný víťaz US Open si po víťaznom osemfinále pochvaľoval atmosféru, ktorú diváci na najväčšom kurte vytvorili.

„Je špeciálne vidieť ako ma títo úžasní diváci podporujú. Ako som povedal pred začiatkom turnaja, vždy som mal skvelé ‚spojenie‘ s fanúšikmi v New Yorku. Sú veľmi energickí a vášniví. Štadión Arthura Asha a nočný zápas – ťažko môže byť niečo lepšie,“ uviedol Nadal pre portál ATP Tour.

US Open – dvojhra mužov – štvrťfinále program Stan Wawrinka (Švaj.-23) – Daniil Medvedev (Rus.-5) Roger Federer (Švaj.-3) – Grigor Dimitrov (Bul.) Matteo Berrettini (Tal.-24) – Gael Mofils (Fr.-13) Diego Schwartzman (Arg.-20) – Rafael Nadal (Šp.-2)

Po zápase sa hovorilo aj o výmene, vďaka ktorej si španielsky tenista zabezpečil mečbal. Marin Čilič prešiel k sieti, loptička po jeho voleji sa následne odrazila mimo priestoru dvorca, ale Nadal ju dobehol a predviedol víťazný úder okolo siete.

„Je to ľahké opísať, ale ťažké zrealizovať. On zahral dobrý volej, ja som rýchlo bežal a v poslednej chvíli som si všimol malý priestor popri čiare. Myslím si, že to bola jediná možnosť, ako získať bod. Loptičku som trafil dobre, ale na toto potrebujete mať aj šťastie,“ zhodnotil Nadal, ktorému tlieskal aj známy golfista Tiger Woods.

Schwartzman prekvapujúco zdolal Zvereva

Vo štvrťfinále nastúpi Nadal proti Argentínčanovi Diegovi Schwartzmanovi (20.), ktorý v ďalšom osemfinálovom súboji prekvapujúco zdolal v štyroch setoch Alexandra Zvereva (6.).

Úradujúci víťaz Turnaja majstrov sa mohol stať prvým Nemcom vo štvrťfinále US Open za ostatných 12 rokov, ale úspech Tommyho Haasa nenapodobnil. Zverev vyhral úvodné dejstvo, ale celkovo zaznamenal až 17 dvojchýb a vo výmenách dlhších než štyri údery prehral pomerom 56:73.

„Po prvom sete to bol z mojej strany vynikajúci zápas. Trošku som zmenil moju hru, snažil som sa byť agresívnejší a tiež dobre pracovať v defenzíve,“ povedal Schwartzman, ktorý nadviazal na newyorské štvrťfinále z roku 2017.

Proti rodákovi z Buenos Aires má Nadal pozitívnu zápasovú bilanciu 7:0, ale pred štvrťfinálovým zápasom nič nepodceňuje. „Diego hrá neuveriteľne. V ďalšom kole musím predviesť svoj najlepší výkon, aby som mal šancu byť v semifinále. Myslím si, že víťazný zápas proti Marinovi mi pomôže,“ dodal rodák z Malorky.

US Open – dvojhra mužov – 4. kolo (osemfinále)

pondelok

Rafael Nadal (Šp.-2) – Marin Čilič (Chor.-22) 6:3, 3:6, 6:1, 6:2

Diego Schwartzman (Arg.-20) – Alexander Zverev (Nem.-6) 3:6, 6:2, 6:4, 6:3

Gael Mofils (Fr.-13) – Pablo Andujar (Šp.) 6:1, 6:2, 6:2

Matteo Berrettini (Tal.-24) – Andrej Rubľov (Rus.) 6:1, 6:4, 7:6 (6)