Video: Nadal prehral duel velikánov, do finále Wimbledonu postúpil Federer

Švajčiar Roger Federer sa tretíkrát v histórii postaví vo finále mužskej dvojhry na tenisovom Wimbledone Srbovi Novakovi Djokovičovi.

Rekordér v počte trofejí z All England Clubu (8) v piatkovom semifinálovom dueli dvoch velikánov zvíťazil nad Španielom Rafaelom Nadalom 7:6 (3), 1:6, 6:3, 6:4 a v nedeľu si pripíše na konto už dvanástu finálovú účasť na tomto turnaji.

Vo veku 37 rokov a 340 dní sa zároveň stal tretím najstarším tenistom v tzv. open ére, ktorý postúpil do finále grandslamového podujatia.

V prvom sete si strážili servis

Svetový hráč číslo jeden a zároveň vlaňajší víťaz Djokovič si v úvodnom piatkovom semifinále poradil s Nadalovým krajanom – Robertom Bautistom-Agutom (31.) 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.

„Veľká trojka“ v zložení Novak Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal sa spoločne v semifinále grandslamového podujatia ocitla po trinásty raz. V minulosti sa stalo iba dvakrát, že by sa pri takejto situácii jeden z nich netešil zo zisku trofeje.

Rivalita medzi Švajčiarom Rogerom Federerom a Španielom Rafaelom Nadalom napísala v piatok už svoju 40. kapitolu. V úvodnom sete si obaja hráči starostlivo strážili vlastný servis. Rozhodlo sa až v tajbrejku.

Odplata za prehru na Roland Garros

V ňom Španiel viedol 3:2, ale Fededer šnúrou piatich víťazných loptičiek získal set pre seba. Druhé dejstvo dopadlo lepšie pre víťaza Wimbledonu z rokov 2008 a 2010, vyhral ho jednoznačne 6:1. Tridsaťtriročný Nadal vo štvrtej hre tretieho setu prvýkrát v zápase stratil podanie.

Tento moment sa nakoniec ukázal ako kľúčový z pohľadu tohto setu – Federer ho napokon vyhral 6:3. Podobný priebeh mal aj štvrtý set. „Fedex“ v treťom geme brejkol Nadala a s touto výhodou nakoniec doviedol zápas do víťazného konca, keď po 3:05 h premenil piaty mečbal.

„Som vyčerpaný. Na konci to bolo ťažké. ´Rafa´ predvádzal neuveriteľné údery, aby sa udržal v zápase. Tento duel sa hral na veľmi vysokej úrovni. Boli v ňom vyrovnané a dlhé výmeny. Dnes to bola radosť hrať takýto zápas,“ uviedol Federer po stretnutí pre BBC Two.

Títo dvaja nastúpili proti sebe na wimbledonských dvorcoch po jedenástich rokoch. Federer v piatkovom dueli načal druhú stovku víťazstiev na tomto turnaji a odplatil Nadalovi nedávnu prehru zo semifinále Roland Garros (3:6, 4:6, 2:6). Vo vzájomnej bilancii vedie naďalej Španiel 24-16, zo štrnástich vzájomných konfrontácii na grandslamových turnajoch prehral iba štyrikrát, z toho až tri razy vo Wimbledone.