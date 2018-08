Video: NASA na druhý pokus vypustila k Slnku raketu so sondou, prvýkrát sa priblíži v novembri

MYS CANAVERAL 12. augusta (WebNoviny.sk) – Americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa v nedeľu na druhý pokus podarilo vyslať raketu so sondou Parker Solar Probe k Slnku.

Štart rakety Delta IV spoločnosti United Launch Alliance v nedeľu o 03:31 miestneho času (09:31 stredoeurópskeho letného času) na Myse Canaveral na Floride bol bez problémov, na rozdiel od prvého pokusu, ktorý museli v sobotu odložiť pre technické problémy.

Krátko pred plánovaným sobotňajším štartom sa totiž objavil problém s tlakom hélia a na jeho vyriešenie v štartovacom okne nezostal dostatok času.

Preskúma elektrické a magnetické polia Slnka

Cieľom sondy, ktorá nesie meno po astrofyzikovi Eugeneovi Parkerovi z University of Chicago, je preskúmať elektrické a magnetické polia Slnka, jeho plazmu, energetické častice, ako aj zaznamenať slnečný vietor.

Sonda by mala pritom vstúpiť do časti slnečnej atmosféry známej ako koróna a mala by sa k nej priblížiť na vzdialenosť, ktorá bude predstavovať štyri percentá vzdialenosti medzi Slnkom a Zemou. To bude sedemkrát bližšie ako sa dosiaľ podarilo akémukoľvek inému pozemskému stroju.

K Slnku sa priblíži 24-krát

Parker Solar Probe by mala v októbri preletieť okolo Venuše a do tesnej blízkosti Slnka – 6 miliónov kilometrov od jeho povrchu – by sa mala prvýkrát dostať v novembri. Celkovo sa k Slnku má priblížiť až 24-krát v priebehu nasledujúcich siedmich rokov.

Úspešný štart rakety v nedeľu priamo na mieste oslavovali tisícky nadšencov vesmírneho výskumu a bol medzi nimi aj 91-ročný astrofyzik Eugene Parker, ktorého meno slnečná sonda nesie. Podľa agentúry Associated Press je to vôbec prvýkrát, čo NASA pomenovala vesmírne teleso po živej osobnosti.