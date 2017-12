Video: NASA úspešne otestovala padáky kozmickej lode Orion

YUMA 16. decembra (WebNoviny.sk) – Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok úspešne otestoval schopnosť kozmickej lode Orion vyrovnať sa s čiastočným zlyhaním padákov.

Repliku Orionu zhodili z vojenského transportného lietadla C-17 nad púšťou na juhozápade štátu Arizona. Počas testu simulovali zlyhanie jedného z troch hlavných padákov, pričom dva zvyšné dokázali zariadenie aj tak dostatočne spomaliť pre bezpečné pristátie.

Jim McMichael z NASA informoval, že 10-tonová replika Orionu zostala po jednom malom odrazení perfektne zvislo stáť na pozemku vojenského zariadenia Yuma Proving Ground. V skutočnosti by mal pritom Orion v budúcnosti počas pristátia dopadnúť do oceánu. Replika je podľa McMichaela rovnako široká a ťažká ako skutočná kozmická loď, no je nižšia, aby sa vmestila do lietadla.

Zariadenie, do ktorého sa vojdú maximálne štyria astronauti, by malo ľudí v budúcnosti zaniesť najďalej do vesmíru, ako sa kedy dostali.

Piatkový test bol piatym z plánovanej série ôsmich testov padákov Orionu, ktoré sa začali vlani a potrvajú do konca roka 2018. Podaril sa na tretí raz, keď najprv v stredu zlyhalo otváranie dverí v nákladnom priestore lietadla a vo štvrtok testu zabránil silný vietor.