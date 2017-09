Video: Neapol podľahol „baníkom“, Marek Hamšík bol opäť vystriedaný

CHARKOV 14. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti talianskeho klubu SSC Neapol vstúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018 prehrou na ihrisku ukrajinského Šachtaru Doneck (1:2). Zápas v Charkove nevyšiel tímu okolo slovenského kapitána podľa predstáv.

„Baníci“ sa v 15. min ujali vedenia zásluhou Brazílčana Taisona, po prestávke v 58. zvýšil ich vedenie argentínsky zakončovateľ Facundo Ferreyra. „Partenopei“ dokázali už len znížiť, keď v 72. min premenil pokutový kop Poliak Arkadiusz Milik.

Fonseca pochválil svojich hráčov

Kormidelník Šachtaru Paulo Fonseca sa deň pred zápasom nechal počuť, že ak chce jeho tím pomýšľať na víťazstvo, musí podať takmer dokonalý výkon.

Kto sledoval stredajší duel, musel uznať, že ukrajinskému zástupcovi tento plán vychádzal takmer sedemdesiat minút. Kľúčom k úspechu pre mužstvo z Donecka bola predovšetkým organizovanosť a sebavedomé riešenie herných situácií.

„Uvedomovali sme si, že čelíme poprednému európskemu mužstvu. Musím však pochváliť mojich hráčov. Ukázali skvelú kvalitu, skórovali sme a mali niekoľko ďalších šancí na zvýšenie skóre. Veľmi dobre sme bránili a znemožnili protivníkovi prechádzať stredom ihriska, kde je mimoriadne silný. Po prestávke nás Neapol trochu zatlačil a mal tak viac priestoru na budovanie svojich útokov. Vytvoril si aj nejaké príležitosti, ale podarilo sa nám pridať druhý gól a zaslúžene sme zvíťazili,“ cituje Fonsecove slová oficiálna stránka Európskej futbalovej únie (UEFA).

Šachtar hrá v skupinovej fáze LM po jednoročnej pauze. Vlani absentoval, keď v 3. predkole neprešiel cez švajčiarsky Young Boys Bern.

„Bol to jeden z najťažších zápasov v mojej kariére. Neapolské mužstvo sa veľmi dobre pohybuje, preto sme potrebovali uzavrieť všetky voľné miestečka. Hostia mali takmer neustále troch hráčov v krídelnom priestore na našej pravej strane, spoločne s Fredom sme preto museli často vypomáhať Darijovi Srnovi, aby tadiaľ niečo neprešlo. Prežili sme aj záverečný nápor súpera a dosiahli zaslúžený triumf. Veľmi by som sa chcel poďakovať publiku v Charkove za nádhernú atmosféru,“ povedal pre klubový web stopér Šachtaru Ivan Ordec.

Hru „partenopei“ rozhýbal Mertens

Mužstvo neapolského trénera Maurizia Sarriho predviedlo v Charkove dve úplne odlišné tváre. Zaseknutý stroj Talianov dokázal rozhýbať až striedajúci Belgičan Dries Mertens, ktorý v 60. min vymenil na trávniku Mareka Hamšíka. Štatistické twitterové konto OptaPaolo pripomenulo, že 30-ročný Banskobystričan bol v tejto sezóne v každom zo šiestich súťažných vystúpení Neapola, zakaždým v úseku hry medzi 58. a 66. minútou, vystriedaný.

„Vedeli sme, že Šachtar má dobrých hráčov, najmä v ofenzíve. Úprimne povedané, neviem, čo sme robili zle a prečo sme takto hrali, ale som si istý, že náš tréner nám to povie. V závere stretnutia sme si utvorili nejaké šance, ale vyrovnať sa nám už nepodarilo. Musíme zdvihnúť hlavy a nabudúce sa pokúsiť napraviť chyby, ktorých sme sa dopustili na Ukrajine,“ vyhlásil podľa webu UEFA.com neapolský útočník Lorenzo Insigne.

Tím spod Vezuvu poznal v doterajšom priebehu sezóny iba víťazstvá. V Charkove zaznamenal prvý raz iný rezultát. „Náš prístup k zápasu nebol dobrý. Niekoľkokrát sa nám to pritrafilo aj v Serie A, ale v Lige majstrov je omnoho ťažšie vrátiť sa do stretnutia, ak prvý polčas prenecháte svojmu súperovi. Chceli sme domácich udržať viac na ich polovici ihriska, ale naše napádanie nebolo v poriadku a Šachtar si tak pomerne ľahko mohol zo zadnej línie vystavať svoje útoky. Vedel som, že ak tu chceme uspieť, musíme podať perfektný výkon. To sa však nestalo, a tak sme prehrali,“ skonštatoval kouč SSC Maurizio Sarri.