Video: Nemci proti Saudom takmer nevyhrali, nevychádzalo im všetko podľa predstáv

LEVERKUSEN 9. júna (WebNoviny.sk) – Až do piatkového prípravného zápasu odohrali Nemci proti futbalistom Saudskej Arábie dva víťazné duely so skóre 11:0.

Niektorí fanúšikovia si ešte pamätajú na to, ako v základnej E-skupine MS 2002 reprezentanti „NationalElf“ prevalcovali tohto ázijského súpera 8:0 s výstavným hetrikom Miroslava Kloseho, ale v piatok v Leverkusene sa nič podobné nekonalo.

Úradujúci svetoví šampióni zdolali futbalistov Saudskej Arábie 2:1 (2:0). Pred 30 210 divákmi v BayArene domáci viedli do prestávky 2:0.

Už v 8. min sa po umnom priťuknutí Marca Reusa z hranice „päťky“ presadil Timo Werner a v 43. min sa prezentoval vlastným gólom Omar Hawsawi, ktorý v sklze usmernil do siete loptu po prízemnom centri Wernera. Tri minúty pred naplnením 90 minút sa pískal pokutový kop po faule Samiho Khediru na Osamu Hawsawiho.

Mohammed Al-Sahlawi síce ponúknutú príležitosť z bieleho bodu nevyužil, ale Taisir Al-Jassim dokopol loptu do siete. V závere mal Al-Sahlawi aj šancu na vyrovnanie, ale nevyužil ju.

Löw: „Mali by sme zlepšiť úplne všetko.“

Špecializovaný nemecký magazín Kicker o svojich futbalistoch napísal, že im chýbala ľahkosť aj esprit a tiež ochota behať, čo je u nemeckých výberov jedna zo základných futbalových vlastnostní, a že tréner Joachim Löw bude mať čo robiť, aby do začiatku MS vyriešil problémy, ktoré sa mu nakopili.

„Mali by sme zlepšiť absolútne všetko. Veľa šancí sme zahodili a súperovi sme zasa povolili veľa príležitostí. Mali sme aj šťastie,“ uviedol Joachim Löw. Zároveň dodal, že v závere dvojtýždňového tréningového tábora v Eppan jeho hráči nie sú práve najčerstvejší, ale na svetovom šampionáte v Rusku to bude iné. „Oslavovať by sa malo až vtedy, keď je po všetkom a nie po čiastkových zápasoch v príprave. Nerobím si teda starosti. Budúci týždeň budeme dynamickejší a silnejší vo všetkých smeroch.“

Reus pochválil hru súpera

V bránke úradujúcich majstrov sveta sa predstavil Manuel Neuer, ktorý predtým dlho maródoval so zranenou nohou. Dokonca sa zvažovalo, či vôbec pôjde na MS. Neuer mal na rukáve aj kapitánsku pásku.

„Moja noha už je v poriadku, ale v zápase to nebolo ono. Miestami som mal pocit, že chceme z každej útočnej akcie streliť gól a to nejde. Chýbala nám rozvaha a rozum v dôležitých momentoch útočenia. Porovnávanie s tímom spred štyroch rokov je ťažké. Máme v mužstve veľa mladej krvi a verím, že na šampionáte obstojíme,“ uviedol Manuel Neuer podľa webu kicker.de.

Útočník Marco Reus priznal nie najlepšiu hru nemeckého tímu, ale zároveň pochválil aj súpera. „Aj Saudi už vedia hrať dobrý futbal. Dnes už niet slabých mužstiev. Nám zďaleka nevychádzalo všetko podľa predstáv, ale máme ešte týždeň a verím, že sa dobre pripravíme.“

Nemecko bude na šampionáte v Rusku účinkovať v základnej F-skupine spolu s Mexikom (17. 6.), Švédskom (23. 6.) a Kórejskou republikou (27. 6.)