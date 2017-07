Video: Nevyhrážajte sa mne a mojej rodine, prosí Cavendish fanúšikov

LONDÝN 6. júla (WebNoviny.sk) – Britský cyklista Mark Cavendish je znepokojený vlnou kritiky a aj urážkami na účet seba aj svojej rodiny najmä na sociálnych sieťach a prosí ľudí, aby s tým prestali.

Práve po kontakte s Cavendishom v koncovke 4. etapy Tour de France a jeho následnom páde s dôsledkom zlomeniny lopatky bol slovenský cyklista Peter Sagan tvrdo potrestaný vylúčením zo slávnych pretekov.

Niektorí fanúšikovia vinia Cavendisha

A to sa nepáči početnej skupine jeho fanúšikov, ktorí za diskvalifikáciu dvojnásobného majstra sveta vinia práve 32-ročného Brita.

“Každý má právo na svoj názor, ale uvedomte si, že je to len šport,” prihovoril sa Mark Cavendish vo videoodkaze na sociálnej sieti twitter.

“Hanlivé a útočiace komentáre na mňa a moju rodinu nie sú zaslúžené. Žiadam vás o rešpekt a aby ste nám neposielali výhražné odkazy v útočnom tóne.”

So Saganom si situáciu vysvetlili

Cavendish tvrdí, že so Saganom si celú situáciu vysvetlili a myslí si, že súčasná vlna negatívnych emócií fanúšikov je aj dôsledkom jeho správania sa počas mladších rokov kariéry.

“Je to daň za moje postoje, keď som bol ešte mladý. Nanešťastie, táto nálepka mi zostane a pre mnoho ľudí to bude stále dôvodom na ich osobné útoky voči mne,” uviedol držiteľ 30 etapových triumfov na TdF a zeleného trička z roku 2011, cituje ho napríklad The Guardian.

Britský rýchlik z Ostrova Man doplnil, že osobne ho mrzí, ako sa veci vyvinuli, a že aj on musel na Tour de France predčasne skončiť. “Sú to preteky, na ktorých som si vybudoval kariéru, ale čo už… Takéto veci sa stávajú v cyklistike, kde bývajú niektoré šprinty značne chaotické. Môžem však všetkých ubezpečiť, že neexistujú ťažké stavy medzi mnou a Petrom Saganom. Sme priatelia, on sa ospravedlnil hneď po etape a ešte mi aj večer zavolal. To je dôkazom toho, aký v skutočnosti je.”