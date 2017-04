Video: Nitra zvrátila nepriaznivý vývoj v Banskej Bystrici, stav finálovej série je vyrovnaný

BANSKÁ BYSTRICA 16. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti Nitry uspeli v nedeľňajšom druhom finálovom zápase play-off slovenskej Tipsport ligy 2016/2017 na banskobystrickom ľade tesne 4:3 a stav série s HC ´05 iClinic Banská Bystrica, hranej na štyri víťazstvá, vyrovnali na 1:1.

Hrdinom duelu sa stal Marek Tvrdoň, ktorý v 58. min rozhodol o triumfe úradujúceho majstra spod Zobora. V sobotňajšom úvodnom súboji Nitrania podľahli pod Urpínom presvedčivo 1:4.

Nedeľňajší zápas začali lepšie hostia a 8. min poslal mužstvo Nitry do vedenia obranca Matúš Rais. Hráči Banskej Bystrice, ktorí by chceli vybojovať premiérový majstrovský titul, však kontrovali hneď dvakrát: najskôr vyrovnal kanadský útočník Brock Higgs a potom sa presadil aj Dávid Buc. Do kabín na prvú prestávku sa však odchádzalo za nerozhodného stavu – postaral sa o to v 20. min ďalší kanadský zakončovateľ, ale v nitrianskom drese Judd Blackwater.

Keď v 23. min skóroval český útočník Banskej Bystrice Petr Kafka, zdalo sa, že by sa pre domácich mohol opakovať víťazný scenár zo sobotňajšieho prvého finálového duelu. Nestalo sa tak, pretože hostia v tretej tretine dokázali otočiť nepriaznivý stav. V 46. min vyrovnal obranca Karol Korím a 128 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času rozhodol o víťazstve Nitry spomenutý Marek Tvrdoň.

Ďalšie dva finálové duely Tipsport ligy sa uskutočnia na nitrianskom ľade, a to v stredu 19. 4. a o deň neskôr vo štvrtok 20. apríla, vždy so začiatkom o 18.00 h.

Tipsport liga 2016/2017

Finále play-off – druhý zápas (hrá sa na štyri víťazstvá):

HC ’05 iClinic Banská Bystrica – HK Nitra 3:4 (2:2, 1:0, 0:2) – stav série 1:1

Góly: 15. Higgs (T. Surový, Kubka), 18. D. Buc (Maione), 23. Kafka (M. Rosandič) – 8. Rais (Mezei), 20. Blackwater (Ordzovenský), 46. Korím, 58. M. Tvrdoň (Kutálek)

Vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše: 32. M. Versteeg (Nitra) DKZ za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Hradil, Mrkva – Gebauer, Lederer (všetci ČR), 2841 divákov

Zostavy:

Banská Bystrica: Bacashihua (21. Lawson) – Wishart, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, I. Ďatelinka, M. Rosandič – D. Buc, T. Surový, Hickmott – Kafka, T. Zigo, Belluš – Handzuš, Higgs, Skalický – Lamper, Bortňák, Matoušek

Nitra: Hartzell – Ordzovenský, Milam, Mezei, Rais, M. Versteeg, Meland, Korím, Pupák – Blackwater, Marek Slovák, Macík – Kutálek, Krištof, M. Tvrdoň – F. Bajtek, Timotej Šille, J. Šiška – J. Štefanka, L. Paukovček, Piačka



Hlasy:

Vladimír Országh (tréner Banskej Bystrice): “V prvej tretine mala Nitra viac hry, lepší pohyb na ľade, škoda gólu, ktorý sme dostali rovno do šatne na 2:2. Neuznaný gól súpera nás v druhej tretine nakopol, prebrali sme iniciatívu, mali sme aj šance, ale nedokázali sme odskočiť na viac ako jednogólové vedenie. V tretej tretine tam boli nejaké odrazené puky k nám do bránky. Vedeli sme, že to nebude ľahká séria. Teraz sa pokračuje v Nitre, minimálne jeden zápas by sme tam chceli vyhrať.”

Andrej Kmeč (tréner Nitry): “Do dnešného zápasu sme vstúpili veľmi dobre. boli sme aktívni, utvárali sme si šance, strieľali, myslím si, že prvá tretina vyznela v náš prospech. V druhej tretine sme dali gól, bohužiaľ, neuznali nám ho. Potom sme z toho zostali prekvapení, zaskočení, inkasovali sme. Banská Bystrica mala mierny tlak. Do tretej tretiny sme sa vrátili silní, odhodlaní, chceli sme otočiť výsledok. Našou predvedenou hrou sme to aj zvládli a splnili cieľ – vyhrať aspoň jeden zápas. Za stavu 0:2 by to už bolo ťažké. Veľká pochvala patrí chalanom, doma nás však čakajú tiež mimoriadne náročné zápasy.”