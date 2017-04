Video: Oilers vyradili vlaňajšieho finalistu play-off NHL, Sekera si pripísal asistenciu

NEW YORK 23. apríla (WebNoviny.sk) – Až trojicu postupujúcich tímov v boji o Stanleyho pohár priniesli sobotňajšie duely 1. kola play-off hokejovej NHL. Svoje série úspešne ukončili New York Rangers, St. Louis Blues aj Edmonton Oliers.

Hokejisti New Yorku Rangers zdolali v šiestom zápase štvrťfinále play-off Východnej konferencie Montreal Canadiens a oslavujú postup do ďalšieho kola. Rangers víťazstvom 3:1 stanovili v sérii na konečných 4:2. V semifinále konferencie sa stretnú s úspešnejším z dvojice Ottawa Senators – Boston Bruins.

St. Louis postúpilo gólom v predĺžení

Skóre duelu otvoril svojim prvým presným zásahom od januára obranca Canadiens Alexej Jemelin. Domáci tím vyrovnal v druhej tretine zásluhou Matsa Zuccarella, ktorý v nej potom pridal ešte jeden gól. Na konečných 3:1 v prospech Rangers pečatil Derek Stepan 18 sekúnd pred koncom počas hry Montrealu bez brankára. Newyorský Henrik Lundqvist nepustil za svoj chrbát 27 z 28 striel, jeho náprotivok Carey Price chytil 20 pokusov smerujúcich medzi tri žŕdky. Lundqvist v celej sérii spolu inkasoval iba jedenásť gólov.

Gól Magnusa Pääjärviho v predĺžení piateho merania síl medzi St. Louis a Minnesotou posunul prvý menovaný tím do ďalšej fázy vyraďovacej časti. Pääjärvi zužitkoval prihrávku po skvelej individuálnej akcii českého navrátilca Vladimíra Sobotku a prekonal gólmana Wild Devana Dubnyka. Od zásahu Pierra Turgeona z roku 1999 doposiaľ žiaden hráč nerozhodol o postupe St. Louis v predĺžení.

“V predĺžení sa nedostanete do veľa šancí. Sobotka a Lehterä na tej gólovej možnosti pre mňa pracovali naozaj tvrdo, tak bolo pekné sledovať, ako puk mieri do bránky,“ vyjadril sa po zápase švédsky útočník pre nhl.com. V druhom kole play-off sa hráči Blues stretnú s Nashvillom Predators.

“Som naozaj šťastný, že sme to dnes ukončili,“ povedal tréner St. Louis Mike Yeo. Nezabudol pochváliť aj tím, ktorý koučoval pred pôsobením v Blues, teda Minnesotu. “Viem, že je to pre nich ťažké. Bruce (Boudreau, tréner Minnesoty), Chuck (Fletcher, generálny manažér) a aj celý tím odviedli skvelú robotu. Ukázali veľký charakter.“

Minnesota opäť neprešla prvým kolom

Minnesota nedokázala postúpiť do semifinále konferencie už druhý rok po sebe. V tejto sezóne však zverenci Brucea Boudreaua značne uspeli v základnej časti, keď nazbierali 106 bodov, čím utvorili nový klubový rekord. Ich skoré vyradenie znamená, že po víťazovi konferencie Chicagu neprešlo cez 1. kolo ani druhé najlepšie mužstvo základnej časti. “Povedal som im, že som hrdý na ich snahu počas celého roka. Viem, že toto je časť sezóny, ktorú každý, vrátane mňa, najviac nenávidí. Snažíte sa osem mesiacov a nakoniec nedosiahnete to, po čom ste túžili,“ priblížil Boudreau.

Blues už v jedenástej minúte viedli 2:0, skórovali Vladimir Tarasenko a Alexander Steen. Wild zásluhou Ryana Sutera znížili na 1:2, ale dvojgólové vedenie vrátil hosťujúcemu tímu Paul Stastny. Domáci v obrovskom tlaku v závere tretej tretiny stihli vyrovnať na 3:3, ale nedokázali dotiahnuť zápas do víťazného konca. Oporou postupujúceho družstva bol počas celej série gólman Jake Allen, zo 182 striel inkasoval iba osem gólov.

Aj v treťom dueli sa už rozhodlo o postupujúcom do druhého kola vyraďovacej časti. Edmonton v zostave so slovenským obrancom Andrejom Sekerom zdolal San Jose na jeho ľade 3:1 a v ďalšej fáze na kanadský tím čaká Anaheim Ducks. Oilers vyradili minuloročného finalistu bojov o Stanley Cup 4:2 na zápasy. V stretnutí skórovali Leon Draisaitl, Anton Slepyšev a Connor McDavid na strane víťazného tímu a Patrick Marleau za porazených. Na gól kapitána hostí McDavida sekundu pred koncom do prázdnej bránky prihral Sekera. V podaní slovenského obrancu to bola druhá asistencia a zároveň druhý bod v tohtoročnom play-off.

Play-off NHL

štvrťfinále – sobota (hralo sa na štyri víťazstvá)

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Minnesota – St. Louis 3:4 po predĺž. (1:2, 0:0, 2:1 – 0:1) – konečný výsledok série 1:4

Góly: 19. Suter (Spurgeon), 51. M. Koivu (Niederreiter, Mikael Granlund), 55. Zucker (Haula, Brodin) – 8. Tarasenko (Schwartz), 11. Steen (Parayko), 48. P. Stastny (Schwartz, Lehterä), 70. Pääjärvi (Sobotka, Lehterä)

San Jose – Edmonton 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) – konečný výsledok série 2:4

Góly: 53. Marleau (Couture, Donskoi) – 21. Draisaitl (A. Larsson, Klefbom), 22. Slepyšev, 60. McDavid (SEKERA)

Andrej Sekera (Edmonton) odohral 21:14 min, 0+1, 1 strela

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

New York Rangers – Montreal 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) – konečný výsledok série 4:2

Góly: 23. Zuccarello (Zibanejad, McDonagh), 34. Zuccarello (K. Hayes, J.T. Miller), 60. Stepan (Girardi) – 7. Jemelin (Radulov, Lehkonen)