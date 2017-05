Video: Ottawa otočila zápas s Rangers. Crosby vyrovnal rekord Lemieuxa, ale Pittsburgh neuspel

OTTAWA 7. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Ottawy majú bližšie do finále Východnej konferencie NHL ako ich súperi z New Yorku. Senators zvíťazili nad Rangers 5:4 po predĺžení v piatom súboji semifinále play-off a vedú v sérii 3:2. O svojom postupe môžu Ottawčania rozhodnúť v utorok 9. mája v New Yorku.

Finalista zatiaľ nie je známy ani v ostro sledovanej sérii Washington – Pittsburgh. V konfrontácii víťaza základnej časti s obhajcom triumfu v Stanleyho pohári Washington odvrátil hrozbu konca sezóny, keď doma zvíťazil 4:2. Stav série je 3:2 pre Pittsburgh. Penguins budú mať v pondelok druhú možnosť postúpiť, tentoraz na domácom ľade.

Senators ušli hrobárovi z lopaty

Ottawa doma už po druhý raz ukážkovo v predĺžení ušla hrobárovi z lopaty. V zápase číslo dva “senátori” otáčali z 3:5 na 6:5, tentoraz zaostávali 0:2 aj 3:4, ale napokon dovŕšili obrat na 5:4.

Po góle Jimmyho Veseya z 53. min na 3:4 sa zdalo, že Rangers pôjdu na domáci ľad s postupovým “mečbalom”, ale bývalý hráč Rangers Derick Brassard 86 sekúnd pred koncom tretej tretiny pri hre bez brankára vyrovnal na 4:4 a Kyle Turris v siedmej minúte predĺženia strelil rozhodujúci piaty gól.

Turris mal aj šťastie, lebo po jeho prvej strele sa mu puk odrazil od obranca Dana Giradiho späť na korčule a zrazu sám zoči-voči Henrikovi Lundqvistovi skúseného Švéda prekonal strelou popod lapačku.

“Viem, že dnešok v Amerike patrí Kentucky Derby. Naším koňom bol dnes strelec víťazného gólu. Preukázal obrovskú vôľu, jeho výkon bol inšpirujúci,” povedal o Turrisovi tréner Ottawy Guy Boucher na webe nhl.com. “Doma sme predviedli dva výborné výkony, ale dnes bola snaha súperových hráčov enormná. Niečo podobné musíme predviesť opäť aj my pred našimi fanúšikmi. Sme v pozícii, že musíme zvíťaziť,” skonštatoval obranca NY Rangers Marc Staal.

Trojgólová smršť Capitals

Washington v úvodných dvoch tretinách prestrieľal Pittsburgh 18:10, ale na góly to bolo 1:2. V tretej časti hry však prišla trojgólová smršť Capitals a odvrátenie prvej hrozby konca súťažného ročníka.

Hviezdni útočníci Jevgenij Kuznecov a Alexander Ovečkin dokonca skórovali v rozpätí 17 sekúnd v 48. min, pre oboch to bol piaty gól v play-off 2017. Na strane Pittsburghu nechýbal na ľade kapitán Sidney Crosby, ktorý predchádzajúci duel vynechal pre symptómy otrasu mozgu. Zapísal si jednu asistenciu, ale prehre nezabránil.

“Naši najlepší hráči urobili rozdiel a zvíťazili sme. To je presne to, čo v týchto tesných zápasoch potrebujeme,” vravel strelec prvého gólu Capitals Andre Burakovsky. Autor gólu a asistencie tiež dostal pochvalu – od trénera Barryho Trotza. “Čakal som od neho body a prišli. Čím viac hráčov prispeje k výsledku, tým lepšie. Toto nám vychádzalo počas dlhodobej časti sezóny, preto sme boli úspešní,” podotkol Trotz.

Kapitán Penguins Crosby zápas zhodnotil takto: “Mali sme šance na zvýšenie náskoku, ale nepremenili sme ich. Potom domácim vyšli v krátkom čase akcie a dostali povestné ´momentum´na svoju stranu. Týmto sme dnes stratili zápas.”

Asistencia Crosbyho pri góle Kessela bola 96. v jeho podaní v zápasoch play-off. Vyrovnal tým klubový rekord legendárneho Maria Lemieuxa. Informuje o tom portál NHL.

Semifinále play-off NHL

hrá sa na štyri víťazstvá

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Ottawa – New York Rangers 5:4 po predĺžení (1:2, 2:1, 1:1 – 1:0) – stav série 3:2

Góly: 7. Mark Stone (Ch. Wideman), 29. Hoffman (MacArthur, E. Karlsson), 29. Tom Pyatt (Z. Smith, Brassard), 59. Brassard (MacArthur, E. Karlsson), 67. Turris (Burrows, E. Karlsson) – 5. Fast (Brendan Smith, K. Hayes), 6. Holden (Jimmy Vesey), 38. McDonagh (Grabner, Girardi), 53. Jimmy Vesey (Skjei, Stepan)

Washington – Pittsburgh 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) – stav série 2:3

Góly: 20. Burakovsky (Shattenkirk, Eller), 43. Nicklas Bäckström (Burakovsky), 48. Kuznecov (Johansson, Carlson), 48. Ovečkin (Eller, Schmidt) – 11. Hagelin (Bonino, Hainsey), 25. Kessel (Malkin, Crosby)