Video: Pánik asistoval pri víťazstve Chicaga, Jaroš odohral prvý zápas v NHL a rozdal tri „hity“

aktualizované 11. októbra, 8:46

MONTREAL 11. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Chicaga Blackhawks zvíťazili na ľade Montrealu Canadiens 3:1 v utorňajšom stretnutí severoamerickej NHL. Do zápasu vstúpil lepšie domáci Montreal, ktorý viedol už od druhej minúty.

„Čierni jastrabi“ ešte do konca prvej tretiny otočili na 2:1 aj zásluhou slovenského útočníka Richarda Pánika, ktorý prihrával na gól Brandonovi Saadovi. Pánik v novej sezóne NHL získal už 6 bodov v 4 stretnutiach (3+3) a v kanadskom bodovaní celej súťaže mu patrí skvelá 7. priečka.

Dôležitý podiel pri ďalšom úspechu Chicaga mal gólman Corey Crawford, ktorý zneškodnil 41 z 42 striel súpera. „Sme radi, že tak dlho bol rozdiel v skóre iba jednogólový. To nám dávalo šancu vrátiť sa do zápasu ešte v prvej tretine. Potom sme dali dva rýchle góly,“ skonštatoval tréner Blackhawks Joel Quenneville na webe NHL. Úvodný presný zásah hostí dosiahol 19-ročný útočník Alex DeBrincat, pre ktorého to bol prvý gól v profilige.

Jaroš odohral prvý zápas v NHL

Canadiens neuspeli v ostatných troch stretnutiach, pričom v nich strelili iba dva góly. „Úvod sezóny nám nevyšiel podľa predstáv. Už tri zápasy nevieme nájsť spôsob, ako skórovať. Taký je hokej. Momentálne musíme zapracovať na tom, aby sme dali viac gólov už v najbližšom zápase,“ povedal kapitán Montrealu Max Pacioretty.

Hráči Ottawy Senatos triumfovali nad súpermi z tímu Vancouver Canucks 3:2 po samostatných nájazdoch. V drese „Senátorov“ zažil premiéru v NHL 21-ročný slovenský obranca Christián Jaroš, ktorý odohral 6 minút a 22 sekúnd a prezentoval sa tromi bodyčekmi.

Vegas Golden Knights s prvou domácou výhrou

Brankár „kosatiek“ Jacob Markström zastavil až 40 striel súpera, jeho náprotivok Craig Anderson zneškodil 26 streleckých pokusov Vancouveru, v nájazdoch však inkasoval iba z hokejky Markusa Granlunda.

Tím z hlavného mesta Kanady nezažil ideálny štart do novej sezóny, proti Vancouveru to bolo pre Ottawu vôbec prvé víťazstvo v ročníku 2017/2018. Senátori všetky zápasy dotiahli až do samostatných nájazdov.

Bez prehry zostali hokejisti nováčika Vegas Golden Knights, ktorý vo svojom prvom domácom vystúpení zdolali Arizonu Coyotes hladko 5:2.

„Zlatí rytieri“ sú vôbec prvým expanzívnym tímom v histórii, ktorý zvíťazil v úvodných troch stretnutiach vo svojej nováčikovskej sezóne v NHL. Dvoma gólmi sa proti Arizone prezentoval skúsený kanadský útočník James Neal. Bývalý hráč Nashvillu v troch dueloch trafil už päťkrát a tri jeho góly majú prívlastok víťazné.

Jamie Benn s 300. asistenciou

Detroit Red Wings s Tomášom Tatarom v zostave podľahol Dallasu Stars na jeho ľade 2:4. „Červené krídla“ prvýkrát v sezóne neuspeli, naopak Dallas prvýkrat zvíťazil.

Švédsky obranca John Klingberg sa zaskvel gólom a asistenciou, útočník Jamie Benn si pripísal 300. presnú prihrávku v NHL a tréner víťazného tímu Ken Hitchcock sa 782. víťazným zápasom v kariére dostal na úroveň Ala Arboura na treťom mieste historických tabuliek úspešnosti mužov z lavičky.

„Dlhodobo je to skvelý tréner. Verím, že pod jeho vedením dosiahneme ešte veľké množstvo víťazstiev,“ povedal brankár Dallasu Ben Bishop o 65-ročnom Hitchcockovi.

SUMÁRE NHL

utorok

Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets 1:2 po predĺžení (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)

Góly: 59. Skinner – 51. Milano (Bjorkstrand, N. Foligno), 65. Milano

New York Rangers – St. Louis Blues 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Góly: 3. Zibanejad (Bučnevič, Shattenkirk) – 1. Gunnarsson (Schwartz), 14. B. Schenn (P. Stastny), 59. Schwartz (Sobotka, Pietrangelo)

Montreal Canadiens – Chicago Blackhwks 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Góly: 2. Plekanec – 18. DeBrincat (Sharp), 19. Saad (J. Toews, PÁNIK), 31. Anisimov (DeBrincat, Franson)

Richard Pánik (Chicago) 16:04 min, 0+1, 1 strela, 2 trestné minúty, 3 „hity“, zblokoval 2 strely, +1

Dallas Stars – Detroit Red Wings 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Góly: 10. J. Klingberg (Spezza), 20. Seguin (J. Klingberg, Ja. Benn), 29. Janmark (Radulov, J. Klingberg), 60. Hanzal (Janmark) – 24. Abdelkader (Zetterberg, Green), 56. Mantha (D. Larkin, Green)

Tomáš Tatar (Detroit) 20:26 min, 2 strely, -2

Vancouver Canucks – Ottawa Senators 2:3 po sam. nájazdoch (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 8. Ch. Tanev (H. Sedin, D. Sedin), 35. Vanek (Stecher, H. Sedin) – 5. Ceci (Turris, Z. Smith), 46. Dzingel (B. Ryan, Pageau), rozh. nájazd Mark Stone

Christián Jaroš (Ottawa) 6:22 min, 3 „hity“

Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Góly: 3. Nosek (Bellemare, Carrier), 5. Engelland (Leipsic), 7. Neal (McNabb, Perron), 11. Neal (R. Smith, Haula), 38. O. Lindberg (Leipsic) – 13. Rieder (Hjalmarsson), 55. Connauton (Stepan, Keller)