Video: Pánik sa dvakrát ocitol na trestnej lavici, jeho Arizona podľahla New Jersey

PHOEINX 5. januára (WebNoviny.sk) – Richard Pánik bol jediný slovenský hokejista, ktorý sa predstavil v piatkovom programe NHL, jeho Arizona podľahla na domácom ľade New Jersey 2:3 po samostatných nájazdoch. Dvadsaťsedemročný krídelník odohral takmer 15 a pol minúty a prezentoval sa jednou strelou na bránku súpera i troma „hitmi“. Pánik okrem toho inkasoval dva menšie tresty – za hrubosť a za hákovanie. Ani jedno jeho vylúčenie hráči hostí nepotrestali gólom.

Miestami nám chýba šikovnosť

„Naozaj sme sa snažili, makali sme zo všetkých síl. Miestami nám zrejme chýba šikovnosť a to nás stojí lepšie výsledky. Mierne ma sklamala hra v presilovke. Musíme viac strieľať,“ hodnotil podľa nhl.com tréner zdolaného tímu Rick Tocchet.

Skóre otvoril v 2. min útočník hostí Nico Hischier, ktorý si tak dal darček k piatkovým 20. narodeninám, ale Arizona otočila stav vo svoj prospech zásahmi Conora Garlanda ešte v prvej tretine a Christiana Fischera v 30. min.

Duel poslal do predĺženia Blake Coleman, ktorý sa presadil necelé štyri minúty pred koncom druhej časti. V predĺžení neskóroval ani jeden z tímov. V samostatných nájazdoch neuspel žiaden z domácich hokejistov, za hostí uspeli Kyle Palmieri i Drew Stafford.

Brankári nám dávajú šance na úspech

Arizonu viackrát podržal brankár Darcy Kuemper, dovedna zneškodnil 33 striel súpera, ani to však napokon domácim nestačilo. „Dlho sme vďaka nemu mali šancu triumfovať a to je všetko, čo od neho môžeme žiadať. Brankári nám dávajú šance na úspech, niekedy chytajú neuveriteľne. Bolo by fajn sa im za to niekedy odvďačiť víťazstvom,“ povedal Fischer.

V bránke Devils sa od začiatku zápasu predstavil 22-ročný Mackenzie Blackwood, ešte v prvej tretine sa však zranil a nahradil ho skúsený Keith Kinkaid, ktorý si pripísal 15 úspešných zákrokov. „Bol pripravený nastúpiť a vďaka tomu sme zvíťazili,“ uviedol úspešný exekútor nájazdu Palmieri.