Video: Pánik skóroval, Boston stratil trojgólové vedenie a Ottawa dobyla Ontário

CHICAGO 22. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Richard Pánik prispel piatym presným zásahom v sezóne k triumfu Chicaga Blackhawks nad Arizonou Coyotes 4:2 v sobotňajšom stretnutí severoamerickej NHL. Rodák z Martina strelil v 9. min počas presilovej hry úvodný gól svojho tímu, ktorým vyrovnal stav na priebežných 1:1.

Hráči Blackhawks o víťazstve rozhodli po vyrovnanom priebehu zápasu až v tretej tretine, keď skórovali dvakrát a brankár Corey Crawford neinkasoval ani raz. Tridsaťdvaročný gólman Chicaga zastavil 27 z 29 striel domácich (93,10 % úspešnosť zákrokov), jeho náprotivok Louis Domigue zneškodnil 25 z 28 streleckých pokusov súpera (89,30 %).

Chára bol najvyťaženejším

Veterán Zdeno Chára odohral vyše 26 minút a bol najvyťaženejším hráčom Bostonu Bruins pri prehre 4:5 po predĺžení proti Buffalu Sabres. Štyridsaťročný obranca ohrozil brankára hostí troma strelami, sám zablokoval tri strelecké pokusy súpera a zaznamenal aj 4 „hity“.

Hokejisti Bruins viedli v 21. min už 3:0. Nádej pre hostí vykresal presným zásahom Jason Pominville, ale trojgólové vedenie prinavrátil Bostonu český útočník David Pastrňák. Ešte pred koncom druhého dejstva znovu znížil Jack Eichel. V tretej tretine dominovalo Buffalo, ktoré strelilo dva góly – zápas poslal do predĺženia Evander Kane gólom 128 sekúnd pred koncom. O triumfe Sabres rozhodol v 3. min dodatočného času Ryan O’Reilly.

Triumf nemá veľkú hodnotu

„V závere zápasu sme boli trochu vystrašení, vyhadzovali sme puk a nesnažili sme sa dostať do útočného pásma. Mali sme pokračovať v našej hre z prvých dvoch tretín,“ vyhlásil podľa nhl.com Pastrňák. „Triumf nebude mať veľkú hodnotu, ak naň nenadviažeme v utorok proti Detroitu Red WIngs. Teraz, keď vieme, že dokážeme hrať proti takýmto tímom a môžeme zvíťaziť, musíme z toho vyťažiť maximum. Musíme veriť vo svoje schopnosti viac, ako v čokoľvek iné,“ povedal Eichel.

Ottawa Senators zvíťazila v „bitke o Ontário“ na vlastnom ľade nad Torontom Maple Leafs 6:3. Pre hokejistov Ottawy to bol vôbec prvý domáci triumf v sezóne. Svoju dôležitosť pre „senátorov“ opäť potvrdil kapitán Erik Karlsson, ktorý si do štatistík pripísal tri asistencie. Rovnakým počtom bodov sa prezentovali i Mark Stone a Derick Brassard (obaja 2+1). Karlsson odohral od letnej operácie tri zápasy a získal v nich 6 kanadských bodov.

Odmenení za prácu

„Boli sme odmenení za tvrdú prácu, ktorú sme odviedli v ostatných dvoch dueloch. Vedeli sme, že sa nás pokúsia zatlačiť, patria medzi najlepšie tímy v súťaži,“ povedal Brassard. „Vstúpili do zápasu lepšie ako my, no keď sme začali v tretej tretine hrať našu hru, boli sme lepším tímom. Trochu nás prekvapili,“ uviedol gólman Toronta Frederik Andersen, ktorý zastavil 29 z 34 streleckých pokusov domácich (85,30 %). Craig Anderson zneškodnil pri svojom 300. zápase za Ottawu v základnej časti 28 z 31 striel súpera (90,30 %). Tridsaťšesťročný Anderson sa stal prvým brankárom, ktorý odchytal v drese Ottawy tri stovky stretnutí v tzv. regular season.

Henrik Lundqvist pomohol 23 zákrokmi k víťazstvu New Yorku Rangers 4:2 nad Nashvillom Predators. Pre „Kráľa Henrika“ to bol 407. triumf v kariére a vyrovnal sa tak Glennovi Hallovi na deviatom mieste historickej tabuľky NHL. Tampa Bay rozdrvila Pittsburgh Penguins 7:1 a je na čele celej profiligy.

SUMÁRE NHL

sobota:

New York Rangers – Nashville Predators 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Góly: 15. J. Fast (K. Hayes), 20. Kreider (J. T. Miller, Desharnais), 33. K. Hayes (Vesey, Skjei), 60. Vesey (B. Smith) – 22. Ekhölm (F. Forsberg), 36. F. Forsberg (Josi, R. Johansen)

Philadelphia Flyers – Edmonton Oilers 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly: 4. Giroux (Simmonds, Gostisbehere), 58. Simmonds (Filpulla, Lehterä) – 36. Maroon

Boston Bruins – Buffalo Sabres 4:5 po predĺžení (2:0, 2:2, 0:2 – 0:1)

Góly: 14. Pastrňák (Schaller, McAvoy), 16. Marchand, 21. Marchand (Bjork, McAvoy), 32. Pastrňák (Riley Nash, Krug) – 29. Pominville (R. O’Reilly), 37. Eichel (Scandella, Justin Bailey), 47. B. Pouliot (S. Reinhart, McCabe), 58. E. Kane (McCabe, Pominville), 63. R. O’Reilly

Zdeno Chára (Boston) 26:06 min, 3 strely, 4 „hity“, zablokoval 3 strely súpera

Columbus Blue Jacktes – Los Angeles Kings 4:6 (3:2, 1:2, 0:2)

Goly: 6. N. Foligno (Panarin, Werenski), 8. Bjorkstrand (D. Savard, N. Foligno), 15. Calvert, 36. Milano – 7. Kopitar (D. Brown, Muzzin), 8. Lewis (Cammalleri, Fantenberg), 21. Muzzin (Iafallo, Kopitar), 24. Doughty (D. Brown), 58. Kopitar (D. Brown), 59. D. Brown (Muzzin)

New York Islanders – San Jose Sharks 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Góly: 28. A. Lee (Leddy, Tavares), 29. Josh Bailey, 44. Ladd (Barzal, Josh Bailey), 52. A. Lee (Tavares, Clutterbuck), 60. Tavares (De Haan) – 27. Couture (Burns, J. Thornton), 33. Couture (Hansen, Dillon), 59. Couture (Burns, J. Thornton)

Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs 6:3 (1:0, 2:0, 3:3)

Góly: 13. N. Thompson (Burrows, Brown), 35. Dzingel (E. Karlsson, C. Wideman), 40. Brassard (B. Ryan, E. Karlsson), 49. Mark Stone, 57. Brassard (Mark Stone, E. Karlsson), 59. Mark Stone (Brassard, Phaneuf) – 46. J. Van Riemsdyk (Hainsey, Connor Brown), 49. Matthews (W. Nylander, Hainsey), 53. W. Nylander (Gardiner, Matthews)

Tampa Bay Lightning – Pittsburgh Penguins 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Góly: 2. Kučerov (Hedman, Stamkos), 15. Stamkos (Namestnikov, Kučerov), 20. Gourde (Coburn, Point), 21. Point (Palát, Gourde), 26. Straalman (Sergačov), 28. Kučerov (Stamkos, Killorn), 51. Sergačov (Stamkos, Namestnikov) – 59. Guentzel (Rust, Letang)

Washington Capitals – Florida Panthers 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 36. Djoos (Smith-Pelly) – 2. Brickley (McCann), 20. Dadonov (Huberdeau, Trocheck), 29. Trocheck (Barkov, Dadonov), 59. Barkov

Dallas Stars – Carolina Hurricanes 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)

Góly: 8. Jamie Benn (Radulov, Johns), 19. Pitlick (Faksa, Hamhuis), 26. Seguin (Janmark, Lindell), 28. Pitlick (Roussel, Faksa) – 40. Skinner (B. McGinn), 46. Skinner (Hanifin, B. McGinn), 56. J. Staal (Aho, E. Lindholm)

Arizona Coyotes – Chicago Blackhawks 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

Góly: 8. Fischer (Ekman-Larsson, Cousins), 39. Keller (Domi) – 9. Pánik (J. Toews, Seabrook), 32. P. Kane (J. Toews), 56. Bouma (Wingels, Keith), 59. Wingels (Bouma, Keith)

Richard Pánik (Chicago) 14:43 min, 1+0, 2 trestné minúty, 3 strely, 1 „hit“, zablokoval 1 strelu súpera

Calgary Falmes – Minnesota Wild 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Góly: 40. Monahan (Brouwer, Brodie), 41. Versteeg (Brodie, J. Gaudreau) – 25. Stewart (Suter, Spurgeon), 51. Suter (E. Staal, Kunin), 53. Spurgeon (Suter), 59. Winnik (Kunin)

Vegas Golden Knights – St. Louis Blues 3:2 po predĺžení (0:1, 2:0, 0:1 – 1:0)

Góly: 34. R. Smith (C. Miller, W. Karlsson), 38. C. Miller (Hunt, R. Smith), 65. W. Karlsson (R. Smith, Hunt) – 13. Pääjärvi (Sundqvist, Brodziak), 55. Pietrangelo (Schwartz, B. Schenn)