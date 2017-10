Video: Pánik spečatil ďalší suverénny triumf Chicaga, Halák priviedol NY Islanders k víťazstvu

NEW YORK 7. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský útočník Richard Pánik pečatil víťazstvo Chicaga nad Columbusom 5:1 v sobotňajšom stretnutí hokejovej NHL. Krídelník Blackhawks po vhadzovaní v útočnom pásme vyťažil z chyby hosťujúceho hráča, zmocnil sa puku a prestrelil Joonasa Korpisala v bránke Columbusu.

Pánik strelil vo dvoch zápasoch novej sezóny NHL dva góly a jeho tím po prevalcovaní obhajcu Pittsburghu (10:1) si hladko poradil s ďalším papierovo veľmi silným súperom.

Dva góly boli rozhodujúce

Brankár Jaroslav Halák bol dôležitým faktorom víťazstva New York Islanders nad Buffalom (6:3), keď počas 60 minút na ľade pochytal 26 z 29 striel súperových hráčov. V drese víťazného tímu sa zaskvel kapitán John Tavares, autor dvoch gólov a jednej asistencie. V druhej tretine domáci málo vídanými dvoma gólmi v tom istom oslabení v rozpätí 50 sekúnd zvýšili z 1:0 na 3:0 a položili základ prvému víťazstvu v sezóne.

Potom síce Islanders tiež dvakrát inkasovali v oslabení z hokejky Evandera Kana, ale to už mali náskok 4:0. „Dva naše góly v oslabení boli rozhodujúce. Celkovo v tomto zápase presilovky nešli ani jednému tímu, ale som rád, ako sme to zvládli,“ uviedol John Tavares na webe NHL.

Tatar pri víťazstve Detroitu

Útočník Tomáš Tatar nechýbal pri víťazstve Detroitu nad ľade Ottawy 2:1 po nájazdoch. Tatar odohral vyše 22 minút, štyrikrát vystrelil, ale na úvodný gól sezóny si ešte počká. Rozhodnutie padlo z hokejky dánskeho útočníka Fransa Nielsena.

Úvod sezóny ako zo sna prežíva kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin. Ruský snajper po úvodnom hetriku do siete Ottawy tentoraz pridal štyri góly proti Montrealu, ktorý na ľade Capitals utŕžil debakel 1:6. Hostia zaspali úvod, keď Ovečkin a T.J.

Nezastaviteľný ruský stroj

Oshie skórovali už po 20, resp. 46 sekundách a v čase 2:51 min nezastaviteľný ruský stroj na góly pridal už tretí zásah domácich. Podľa Elias Sports Bureau Ovečkin dvoma hetrikmi po sebe v úvode súťažného ročníka napodobnil trio Cy Denneny, Joe Malone, Reg Noble ešte z čias hokejového „praveku“, zo sezóny 1917/1918.

„Je tu moja manželka aj jej sestra. Vždy keď je tu so mnou, strelím hetrik. V pondelok odchádza, ale možno ju prehovorím, aby s nami letela aj na zápas do Tampy. Je to zábava, keď sa takto darí celému nášmu útoku,“ cituje Ovečkina portál NHL.

19. hetrik Ovečkina

Ovečkin dosiahol 19. hetrik kariéry v NHL, čím vyrovnal klubový rekord Slováka Petra Bondru. Zároveň sa dostal na métu 565 gólov v NHL, čím sa dostal na 22. miesto historických tabuliek pred trio Mike Modano, Mats Sundin a Joe Nieuwendyk.

Hráčom Calgary sa doma proti Winnipegu podarilo otočiť nepriaznivý stav z 1:3 po prvej tretine na 6:3. Je to najmä zásluha Johnnyho Gaudreaua, jeden z najtalentovanejších útočníkov celej súťaže dal gól a pridal tri asistencie.

Gáborík stále pauzuje

Slovák Marko Daňo chýbal v drese hostí. V úvode sobotňajšieho programu hokejisti New Jersey zvíťazili nad hráčmi Colorada 4:1. Troma asistenciami sa zaskvel obranca Will Butcher. Los Angeles zvíťazilo na ľade San Jose 4:1 najmä vďaka dvom gólom a trom bodom slovinského kapitána Anžeho Kopitara.

Slovenský útočník Marián Gáborík stále pauzuje po operačnom zákroku z leta. Rovnako obranca Andrej Sekera chýbal v drese Edmontonu, ktorý prehral vo Vancouveri 2:3.

SUMÁRE NHL:

sobota:

New Jersey – Colorado 4:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Góly: 5. Henrique (Butcher, Palmieri), 23. J. Hayes (Palmieri, Butcher), 40. Bratt (T. Hall, Butcher), 54. J. Moore – 33. Söderberg (Jost, Compher)

Toronto – New York Rangers 8:5 (5:2, 0.3, 3:0)

Góly: 3. Moore (Zajcev, M. Martin), 6. Hyman (W. Nylander), 12. Gardiner, 14. Zajcev (Hainsey, Kadri), 18. Hyman, 48. Bozak (Gardiner, Marner), 50. Komarov (W. Nylander, Matthews), 59. Kadri (Marleau, Komarov) – 4. J. T. Miller (Kreider, K. Hayes), 20. Shattenkirk (Zuccarello,. Kreider), 28. Zibanejad (Shattenkirk, Zuccarello), 33. M. Staal (Zuccarello, McDonagh), 35. Zuccarello (M. Staal, J. T. Miller)

Ottawa – Detroit 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 59. Phaneuf – 58. Frk (Larkin), rozhodujúci nájazd premenil Nielsen

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 22:10 min, 4 strely, 2 „hity“

Florida – Tampa Bay 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)

Góly: 13. Dadonov (Ekblad, Huberdeau), 22. Bjugstad (Dadonov, McCann), 47. Sceviour (Haley, Barkov), 47. McCann (Bjugstad, Brickley), 49. Trocheck (Vrbata, Barkov) – 4. Kučerov (Stamkos, Namestnikov), 5. Namestnikov (Stamkos, Kučerov), 34. Point (Palát), 55. T. Johnson (Gourde, Point)

Peter Budaj (Tampa Bay) nechytal

Arizona – Vegas 1:2 po predĺž. (1:0, 0:0, 0:1 – 0:1)

Góly: 6. Rieder (Martinokk, L. Schenn) – 59. Schmidt, 64. Neal (Perron, Schmidt)

Pittsburgh – Nashville 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 2. Malkin (Kessel, Hagelin), 11. Guentzel (Rust, Crosby), 33. Reaves (Määttä, Rowney), 41. Määttä (Crosby, Rust)

New York Islanders – Buffalo 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Góly: 2. Tavares (Eberle), 26. Tavares, 27. Cizikas (Ladd), 27. Bailey (Ho-Sang, Chimera), 46. Beauvillier (Leddy, Cizikas), 60. Cizikas (Tavares, Bailey)- 31. E. Kane (Eichel), 36. E. Kane (O´Reilly), 57. Eichel (Ristolainen, E. Kane)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal 60 minút, kryl 26 z 29 striel, úspešnosť 89,7%

Washington – Montreal 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)

Góly: 1. Ovečkin (Vrána, Kuznecov), 1. Oshie (Nicklas Bäckström, Burakovsky), 3. Ovečkin (Kuznecov, Nicklas Bäckström), 19. Ovečkin (Kuznecov, Ness), 37. Ovečkin (Kuznecov, Carlson), 59. Walker (Smith-Pelly, Beagle) – 25. Gallagher (Byron)

Chicago – Columbus 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Góly: 2. P. Kane (Hartman, Forsling), 7. Saad (Toews, Sharp), 31. Toews (Sharp), 33. Rutta (P. Kane), 55. PÁNIK – 31. Milano (N. Foligno, Carlsson)

Richard Pánik (Chicago) odohral 14:47 min, 1 gól, 4 strely, 2 plusky, 1 „hit“

St. Louis – Dallas 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Góly: 10. Gunnarsson (Stastny, Sobotka), 12. Edmundson (Pietrangelo, Schwartz), 15. Schwartz (Jaškin, B. Schenn), 49. Tarasenko (Pietrangelo, B. Schenn) – 43. Klingberg (Radulov, Shore), 54. Janmark (Spezza, B. Ritchie)

Carolina – Minnesota 5:4 po sam. nájazdoch (1:2, 1:1, 2:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 12. Nordström (Kruger, McGinn), 37. Ryan (Williams, V. Rask), 46. Hanifin (Aho, Lindholm), 59. V. Rask (Aho, Lindholm), rozhodujúci nájazd Slavin – 7. Zucker (Dumba, Reilly), 19. Stewart (Spurgeon, M. Foligno), 34. E. Staal (Zucker, Coyle), 60. M. Koivu (E. Staal, Suter)

Anaheim – Philadelphia 2:3 po predĺž. (1:1, 0:1, 1:0 – 0:1)

Góly: 13. Vermette (Kaše, Manson), 44. Fowler – 9. Provorov (Patrick, Weal), 34. Couturier (J. Voráček, Giroux), 61. Simmonds (Couturier, Provorov)

Calgary – Winnipeg 6:3 (1:3, 4:0, 1:0)

Góly: 11. Brodie (J. Gaudreau, Versteeg), 29. Brodie (Michael Stone, J. Gaudreau), 33. Ferland (Giordano, J. Gaudreau), 38. J. Gaudreau (Brodie, Lazar), 39. Versteeg (Monahan, Brodie), 41. Backlund (Hamilton, M. Tkachuk) – 9. Tanev, 13. Scheifele (Wheeler, Perreault), 16. Laine (Perreault, Morrissey)

San Jose – Los Angeles 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Góly: 7. Bödker (Dillon, DeMelo) – 6. Brown (Kopitar), 20. Kopitar (Muzzin), 33. Kopitar (Brown, Forbort), 35. Shore

Vancouver – Edmonton 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Góly: 8. Horvat (Hutton, Markström), 10. Sutter, 21. Horvat (L. Eriksson, Edler) – 2. Russell (Kassian, Lucic), 49. Nugent-Hopkins (Maroon, Russell)