Video: Pánik strelil prvý gól v drese Washingtonu a bol hviezdou zápasu, Arizona vynulovala „kráľov“

Slovenský hokejista Richard Pánik sa vo svojom trinástom zápase sezóny dočkal prvého gólu aj bodu v drese Washingtonu Capitals. Pánik už po 50 sekundách otvoril skóre pondelkového súboja s Anaheimom a svoj tím nasmeroval k triumfu 5:2. Obranca John Carlson vďaka dvom asistenciám predĺžil bodovú šnúru na 7 zápasov a brankár Braden Holtby prispel 32 zákrokmi. Washingtom je s 36 bodmi na čele Metropolitnej divízie aj celej NHL.

Pánik si pripísal aj plusový bod

Pánik vyťažil z výbornej prihrávky Travisa Boyda spoza bránky a strelou švihom od útočného kruhu otvoril skóre. V predchádzajúcich 12 zápasoch vyšiel 28-ročný martinský rodák strelecky aj bodovo naprázdno, ďalších desať stretnutí vynechal pre zranenie. Padlo mu to tam v piatom zápase po návrate na ľad po zranení.

V stretnutí proti Anaheimu odohral celkovo 12:21 min, okrem presného zásahu zablokoval jednu strelu súpera a pridal na konci aj plusový bod. Stal sa druhou hviezdou zápasu, v ktorom ruský kapitán Alexander Ovečkin strelil svoj pätnásty gól sezóny.

Brankár Raanta vychytal shutout

Pánik si vylepšil kariérnu bilanciu v NHL na 160 bodov, k 76 gólom pridal aj 84 asistencií.

„Je pekné konečne streliť prvý gól v sezóne. Želal by som si, kiežby to tak dlho netrvalo. Už sa to tam niekde plazilo v mojej hlave, ale snažil som sa tvrdo pracovať a zostať pozitívny. A možno to odteraz pôjde iným spôsobom, čo predtým nevychádzalo,“ cituje Richarda Pánika denník Washington Post na svojom webe.

Tréner Washingtonu Todd Reirden na adresu Pánika povedal: „V posledných zápasoch a dňoch bol už blízko streleniu gólu. Utvoril si niekoľko dobrých šancí. Už to bolo na ceste, jeho hra sa zlepšovala. Je pre neho výborné, že to konečne dosiahol, môže na tom stavať.“

V druhom pondelkovom zápase NHL Arizona zdolala Los Angeles 3:0. Aj vďaka 31 zákrokom a shutoutu fínskeho brankára Anttiho Raantu Arizona vyhrala štvrtý z posledných piatich zápasov a v tabuľke Západnej konferencie poskočila na 3. miesto. Los Angeles zostalo na predposlednej 14. priečke.

Výsledky – NHL

pondelok

Washington – Anaheim 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

* Richard Pánik (Washington) odohral 12:21 min, 1 gól, 1 strela, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod, 2. hviezda

Arizona – Los Angeles 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)