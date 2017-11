Video: Pánik zaznamenal jeden plusový bod, Chicago zdolalo Minnesotu

OTTAWA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Brankár Corey Crawford zaznamenal druhé čisté konto po sebe pri triumfe hokejistov Chicaga Blackhawks 2:0 na ľade Minnesoty Wild v sobotňajšom stretnutí severoamerickej NHL. Tridsaťdvaročný Crawford zneškodnil všetkých 24 streleckých pokusov súpera.

„Bol opäť skvelý, rovnako ako v ostatnom zápase proti Philadelphii. Vyzerá, akoby v bránke nenechal žiadny voľný priestor, kde by mohol inkasovať. Sleduje puk a kryje ako blázon všetky strely i dorážky. Bol výborý a bolo zábavné ho sledovať,“ povedal podľa nhl.com na adresu svojho zverenca tréner Chicaga Joel Quenneville.

Pánik získal plusku

Slovenský útočník RIchard Pánik odohral v drese „čiernych jastrabov“ takmer 17 min a získal jednu „plusku“. Góly strelili Arťom Anisimov a Alex DeBrincat, obaja sa presadili v početnej výhode. Prvý menovaný skóroval v ostatných štyroch zápasoch štyrikrát. „Myslím si, že sme mali výbornú prvú tretinu, keď sme urobili zopár skvelých vecí,“ dodal Quenneville.

Slovenský obranca Zdeno Chára nezabránil víťazstvu Washingtonu Capitals nad Bostonom Bruins 3:2. Štyridsaťročný veterán odohral 24:39 min a prezentoval sa jednou strelu na bránku, tromi hitmi a zablokoval dva strelecké pokusy súpera. Washington si v prvej tretine vypracoval dvojgólové vedenie. Oba presné zásahy „medveďov“ zaznamenal český útočník David Pastrňák, v drese Washingtou sa dvakrát strelecky presadil Tom Wilson. Jeden gól pridal ruský kanonier Alexander Ovečkin, ktorý ukončil päťzápasové strelecké suchoty. Hráči Capitals triumfovali nad Bostonom už desiatykrát po sebe.

Doplatili za vstup

„Mali sme silných štyridsať minút a myslím si, že sme boli lepším tímom. Doplatili sme na horší vstup do zápasu. Som sklamaný, že sme nezískali ani bod,“ povedal Pastrňák. „Sú zápasy, keď prehráte s pocitom, že ste na ľade nenechali všetko. Nezvládli sme úvodnú tretinu, ale ďalších 40 min sme sa snažili zo všetkých síl a hrali sme naozaj dobre,“ doplnil obranca Bruins Charlie McAvoy.

Brankár Vegas Golden Knights Maxime Lagacé zaznamenal prvý triumf v NHL, keď jeho tím zvíťazil po dráme nad Ottawou Senators 5:4. „Je dobrý pocit konečne prvýkrát zvíťaziť. Chlapci hrali naozaj dobre. Za triumf vďačím im. Bol som trochu nervózny, ale nemalo to vplyv na môj výkon. Súper sa v závere vrátil späť do zápasu a trochu ma to vystrašilo, ale duel sme napokon dotiahli do úspešného konca a teda je všetko v poriadku,“ povedal 24-ročný gólman.

Hviezdy stretnutia

„Zlatí rytieri“ zvíťazili po troch neúspešných zápasoch. Hostia v 47. min viedli 5:2, ale „senátori“ sa nevzdali a už o minútu znížil Ryan Dzingel. Tridsaťštyri sekúnd pred koncom zápasu pri hre bez brankára skóroval kapitán Ottawy Erik Karlsson a znížil na rozdiel jediného gólu, domácim sa však do konca duelu už nepodarilo vyrovnať. „Presne toto sme očakávali. Je to najtvrdšie pracujúci tím, aký sme dosiaľ videli a je náročné ich zdolať,“ uviedol tréner Sens Guy Boucher.

V drese Golden Knights sa tromi bodmi prezentovali Erik Haula a Jonathan Audy-Marchessault. Obaja sa stali hviezdami stretnutia, doplnil ich spoluhráč David Perron s dvoma asistenciami. Najvyťaženejším hráčom duelu bol Erik Karlsson, ktorý bol na ľade 28:49 min. Lagacé zastavil 24 z 28 striel domácich (85,70 % úspešnosť zákrokov), jeho náprotivok Craig Anderson kryl 27 z 34 streleckých pokusov hostí (85,30%).

SUMÁRE NHL

sobota

Ottawa Senators – Vegas Golden Knights 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Góly: 21. Mark Stone (Hoffman, Phaneuf), 28. Burrows (Pyatt, C. Wideman), 48. Dzingel (Brassard, Mark Stone), 60. E. Karlsson (Brassard, Turris) – 5. Tuch (W. Karlsson), 25. Haula (Marchessault, Perron), 33. Marchessault (Schmidt, Haula), 44. W. Karlsson (Marchessault, R. Smith), 47. Haula (Perron, Neal)

St. Louis Blues – Toronto Maple Leafs 6:4 (0:1, 3:0,3:3)

Góly: 23. Tarasenko (Schwartz, B. Schenn), 28. Edmundson (B. Schenn, Schwartz), 31. Pietrangelo (B. Schenn, Schwartz), 42. Pääjärvi, 43. Sobotka (Steen, Paul Stastny), 48. Pietrangelo (Steen, Tarasenko) – 10. Borgman (M. Martin, C. Carrick), 43. Bozak (Marner, M. Martin), 51. Connor Brown (Hyman, Borgman), 54. Bozak (M. Martin)

Boston Bruins – Washington Capitals 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Góly: 24. Pastrňák (Bergeron, Krug), 58. Pastrňák (Marchand, Krug) – 8. T. Wilson (Eller, Stephenson), 14. Ovečkin (Kuznecov, Orlov), 39. T. Wilson (Orpik)

Zdeno Chára (Boston) 24:39 min, 1 strela na bránku, 3 „hity“, zablokoval 2 strely

Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets 5:4 po sam. nájazdoch (2:2, 2:0, 0:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 3. Point (J. T. Brown, Girardi), 4. Kučerov (Sergačov, Namestnikov), 27. Stamkos (Kučerov, Hedman), 39. Gourde (Point, Hedman), rozhod. sam. nájazd: Stamkos – 3. S. Jones, 11. Werenski (Dubois, Hännikäinen), 50. Hännikäinen (Milano, S. Jones), 52. Dubinsky (Jenner, Bjorkstrand)

Philadelphia Flyers – Colorado Avalanche 4:5 po sam. nájazdoch (0:1, 2:2, 2:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 22. Filppula (Konecny, Simmonds), 27. Giroux (Gostisbehere, J. Voráček), 45. J. Voráček (Couturier, Sanheim), 47. Weise (Weal, Sanheim) – 20. Duchene (MacKinnon, Barrie), 36. Comeau (MacKinnon, Nemeth), 37. Rantanen (Landeskog, Barrie), 46. Jakupov (Duchene), rozhod. sam. nájazd: Rantanen

Florida Panthers – New York Rangers 4:5 po predĺžení (0:0, 2:2, 2:2 – 0:1)

Góly: 24. Sceviour (Haley, MacKenzie), 35. Sceviour (MacKenzie, Haley), 49. Yandle (J. McGinn, Barkov), 59. Trocheck (Huberdeau) – 28. Holden (McDonagh, Fast), 39. Shattenkirk (J. T. Miller), 46. Grabner (Fast), 52. Rick Nash (McDonagh, J. T. Miller), 62. Shattenkirk (Rick Nash, J. T. Miller)

Winnipeg Jets – Montreal Canadiens 4:5 po predĺžení (1:1, 1:1, 2:2 – 0:1)

Góly: 11. Laine (Wheeler, Byfuglien), 38. Copp (B. Tanev), 45. Ehlers (T. Myers, Trouba), 47. Wheeler (Byfuglien) – 20. A. Shaw (Drouin, Pacioretty), 23. A. Shaw (S. Weber), 49. Plekanec (Gallagher), 56. Petry, 64. Pacioretty (Galchenyuk, S. Weber)

Minnesota Wild – Chicago Blackhawks 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 55. Anisimov (Keith, Schmaltz), 59. DeBrincat (J. Toews)

Richard Pánik (Chicago) 16:54 min, +1, 2 strely na bránku, 1 „hit“, zablokoval 2 strely

Dallas Stars – Buffalo Sabres 5:1 (4:0, 1:1, 0:0)

Góly: 4. Elie (Roussel), 8. Faksa (G. Smith, J. Klingberg), 11. Johns (G. Smith, Faksa), 13. Seguin (J. Klingberg, Radulov), 39. Roussel (J. Klingberg, Seguin) – 32. R. O’Reilly

Arizona Coyotes – Carolina Hurricanes 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 32. Keller (Richardson), rozhod. sam. nájazd: Stepan – 58. J. Staal (Aho, Hanifin)

Vancouver Canucks – Pittsburgh Penguins 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Góly: 8. Boeser, 28. Boeser (Bärtschi, Horvat), 45. Boeser (Horvat, Bärtschi), 57. Horvat (Bärtschi, Boeser) – 3. Guentzel (P. Kessel, Crosby), 45. McKegg (Reaves)

Los Angeles Kings – Nashville Predators 3:4 po predĺžení (0:2, 0:1, 3:0 – 0:1)

Góly: 41. Iafallo (Kopitar, Toffoli), 46. Folin (Forbort, Pearson), 53. A. Martinez (Doughty, Kopitar) – 10. Salomäki (Y. Weber, Järnkrok), 11. P. K. Subban (Hartnell, Johansen), 25. C. Smith (F. Forsberg), 65. Arvidsson (Järnkrok)

San Jose Sharks – Anaheim Ducks 2:1 po sam. nájazdoch (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 52. J. Ward (Goodrow), rozhod. sam. nájazd: Donskoi – 7. Perry (D. Grant, Rakell)