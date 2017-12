Video: Pánikovo Chicago zdolalo Arizonu, o triumfe Toronta rozhodol gól z 34. sekundy

Vstup do galérie TU!

NEW YORK 11. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Chicaga Blackhawks zvíťazili nad hráčmi Arizony Coyotes 3:1 v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NHL. V drese „jastrabov“ nastúpil aj slovenský útočník Richard Pánik, ktorý odohral 13:38 min. Pripísal si jednu mínusku, 2 strely a 3 „hity“.

Tri góly Chicaga v tretej tretine

„Čierne jastraby“ rozhodli o svojom triumfe tromi zásahmi v tretej tretine. „Naša prvá tretina bola normálna, druhá podpriemerná a tretia naozaj dobrá. V tretej tretine bolo v našej hre veľa dobrých vecí. Vyzeralo to, že sme hrali vo väčšom tempe,“ povedal kouč Chicaga Joel Quenneville pre nhl.com. Presadili sa Tommy Wingels, Arťom Anisimov a Nick Schmaltz.

Rozhodujúci zásah si pripísal ruský útočník Anisimov po prihrávke Patricka Kana v 56. min. „Skvelá akcia, skvelá prihrávka. Už predtým mali v zápase nejaké príležitosti. Je pekné vidieť ich v jednom útoku. Hrajú ofenzívne a dokážu rozhodovať zápasy,“ vyjadril sa Quenneville.

Curtis McElhinney zneškodnil 41 striel

Toronto zdolalo Edmonton 1:0, jediný gól tohto merania síl vsietil už v 34. sekunde Zach Hyman. Brankár „javorových listov“ Curtis McElhinney potreboval na čisté konto 41 úspešných zákrokov. „Cítil som sa skvele. Myslím si, že som to zvládol,“ povedal kanadský gólman. Maple Leafs uspeli v treťom dueli po sebe.

Buffalo podľahlo St. Louis 2:3 v predĺžení. Víťazný gól strelil ruský útočník Vladimir Tarasenko.

„Chcel som to iba poslať do bránky. Myslím si, že keď máte tak veľa šancí a puk ešte nebol v bránke, musíte svoju hru zjednodušiť. Môj gól bol šťastný, ale myslím si, že naša lajna hrá lepšie každým zápasom. Vypracovali sme si veľa šancí, nabudúce nesmieme čakať až do predĺženia,“ uviedol ruský útočník.

Blues v stretnutí viedli 2:0, ale v III. dvadsaťminútovke dvomi gólmi vyrovnal Evan Rodrigues. „Naša tretia tretina bola naozaj dobrá. Tak sme mali začať celý zápas,“ povedal kouč „šablí“ Phil Housley.

Sumáre NHL

nedeľa:

Chicago – Arizona 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Góly: 48. Wingels (Hayden, Oesterle), 56. Anisimov (P. Kane, Seabrook), 57. Schmaltz (P. Kane) – 55. Duclair (Goligoski, Chychrun)

Richard Pánik (Chicago) odohral 13:38 min, 0+0, -1, 2 strely, 3 hity

St. Louis – Buffalo 3:2 po predĺžení (1:0, 1:0, 0:2 – 1:0)

Góly: 1. B. Schenn (Edmundson, A. Steen), 37. Stastny (Tarasenko, Edmundson), 65. Tarasenko (Parayko, Stastny) – 42. Rodrigues (S. Reinhart, E. Kane), 59. Rodrigues (R. O’Reilly, Scandella)

San Jose – Minnesota 3:4 po predĺžení (0:2, 1:1, 2:0 – 0:1)

Góly: 40. Burns (Thornton, Hertl), 43. Burns (Pavelski), 55. Hertl (Labanc, DeMelo) – 5. R. Murphy (Zucker, E. Staal), 11. E. Staal (R. Suter, Mikael Granlund), 25. E. Staal (R. Murphy, Mikael Granlund), 64. Niederreiter

Toronto – Edmonton 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 1. Hyman (Gardiner, W. Nylander)