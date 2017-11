Video: Paríž St. Germain rozstrieľal Celtic a je rekordérom skupinovej fázy Ligy majstrov

PARÍŽ 23. novembra (WebNoviny.sk) – Ani istota účasti v osemfinále Ligy majstrov 2017/2018 neprinútila futbalistov Paríža St. Germain „ubrať nohu z plynu“.

Francúzske mužstvo v stredajšom dueli B-skupiny rozstrieľalo škótsky Celtic Glasgow rozdielom dvoch tried 7:1 a dosiahlo významný míľnik – s 24 strelenými gólmi je historickým rekordérom skupinovej fázy LM.

St. Germain prekonali doterajšie maximum Borussie Dortmund (21 gólov, pozn.) z minulej sezóne 2016/2017. Parížania môžu túto štatistiku ešte vylepšiť v záverečnom dueli „béčka“ na ihrisku ďalšieho istého postupujúceho Bayernu Mníchov.

Jubilejný presný zásah Cavaniho

Postavou stretnutia v Parku princov bol brazílsky virtuóz Neymar. Najdrahší futbalista sveta strelil dva góly a tiež pripravil Edinsonovi Cavanimu jubilejný 150. zásah v parížskom drese. Spomenutý Uruguajčan dosiahol po zmene strán ešte jeden gól, zvyšné „trefy“ pridali Kylian Mbappé, Marco Verratti a Dani Alves.

„Neymar je mimoriadny hráč. Chce hrať a byť neustále na ihrisku. Celé mužstvo profituje z jeho nápadov,“ pochválil svojho zverenca parížsky kouč Unai Emery. Smerom k priebehu zápasu dodal: „Z výsledku sa veľmi tešíme. Ak by sme ešte dokázali vymazať gól Celticu, bolo by to dokonalé. Stále máme mnoho vecí na zlepšenie, ako sú zbytočné straty lopty, rozostavenie hráčov či lepšie narábanie s voľným priestorom.“

Smutný Rodgers vyzdvihol kvality PSG

Keď sa „The Hoops“ v 1. min ujali vedenia po zásahu Moussu Dembélého, zrejme málokto by si pomyslel, že bude nasledovať sedemgólová parížska nádielka. Kouč Celticu Brendan Rodgers bol z vysokej prehry smutný, no zároveň vyzdvihol kvality protivníka.

„Je to veľmi boľavý výsledok. Sme sklamaní, ale musíme vyzdvihnúť súpera. Som hrdý na to, ako sa moji hráči vložili do zápasu. Pred stretnutím som im povedal, že majú možnosť nastúpiť proti najlepším z najlepších. Budem veľmi prekvapený, ak sa Paríž St. Germain nedostane do finále tejto súťaže. V poslednom zápase sa budeme snažiť vybojovať miestenku do Európskej ligy,“ skonštatoval pre BT Sport 44-rodák zo Severného Írska Rodgers.