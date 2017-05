VIDEO: Pätnásta etapa pre Jungelsa, druhý Quintana stiahol 6 sekúnd na Dumoulina

BERGAMO 21. mája (WebNoviny.sk) – Pätnásta etapa 100. ročníka cyklistických pretekov Giro d´Italia sa na trase Valdengo – Bergamo (199 km) skončila triumfom Luxemburčana Boba Jungelsa z tímu Quick-Step Floors. V technickom závere, ktorému predchádzalo stúpanie a potom klesanie do cieľa v Bergame, Jungels v šprinte 11-člennej skupiny favoritov na celkový triumf nechal za sebou Kolumbijčana Naira Quintanu (Movistar) a Francúza Thibaita Pinota (FDJ). V ružovom jazdiaci líder pretekov Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb) bez väčšej námahy obhájil svoju pozíciu a skončil na 8. mieste.

Dumoulin má na čele celkovej priebežnej klasifikácie náskok 2:41 min pred Quintanom, Kolumbijčan v porovnaní so sobotou stiahol bonifikačných 6 sekúnd. Tretia priečka patrí Francúzovi Pinotovi s odstupom 3:21 min. Domáci ašpirant na triumf a obhajca vlaňajšieho prvenstva Vincenzo Nibali figuruje na štvrtom mieste (+3:40 min).

Prvý triumf na Gran tour v kariére

Šiesty muž minuloročného Gira Jungels zaznamenal prvý etapový triumf na pretekoch Grand Tour v kariére. V priebežnej celkovej klasifikácii poskočil z deviateho na ôsme miesto. Za lídrom T. Dumoulinom zaostáva o 5:18 min. “Je to fajn, veľmi som šťastný, že mi to vyšlo, Cítil som v závere, že mám dobré nohy. Bol som dobrý v stúpaniach, aj v tom poslednom. V zjazde som sa dostal do dobrej pozície a vyťažil som z toho. V šprinte som zaútočil zo zadného kolesa Pozzoviva a vyšlo to. Bol to môj prvý víťazný šprint na takých veľkých pretekoch, ako je Giro d´Italia,” cituje Boba Jungelsa portál Cyclingnews.

Cyklistov čakajú náročné etapy

V pondelok príde na storočnicovom Gire na rad tretí a posledný deň voľna. Utorková etapa z Rovetty do Bormia (222 km) odštartuje záverečný supernáročný týždeň pretekov, kde čakajú na cyklistov štyri náročné horské etapy plus záverečná individuálna časovka z Monzy do Milána (27,6 km). Utorková etapa s cieľom v Bormiu bude jedna z najväčších výziev na trase jubilejného ročníka Gira.

Cyklisti budú prechádzať cez Montirolo a dvakrát cez Passo di Stelvio, ktorý je s výškou 2 757 m najvyššie položeným horským priesmykom Východných Álp. Prvýkrát sa budú cyklisti šplhať na Stelvio z Bormia a druhýkrát zo Švajčiarska cez Umbrailpass. Majestátne Stelvio sa nachádza na trase Giro d´Italia prvýkrát od roku 1975.

GIRO d’ITALIA 2017

15. etapa

Valdengo – Bergamo, 199 km: 1. Bob Jungels (Lux.) Quick-Step Floors 4:16:51 h, 2. Nairo Quintana (Kol.) Movistar, 3. Thibaut Pinot (Fr.) FdJ, 4. Adam Yates (V. Brit.) ORICA-Scott, 5. Domenico Pozzovivo (Tal.) AG2R La Mondiale, 6. Patrick Konrad (Rak.) Bora-Hansgrohe,…8. Tom Dumoulin (Hol.) Team Sunweb – všetci v rovnakom čase ako víťaz

Poradie po 15. etape: 1. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb 63:48:08 h, 2. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +2:41 min, 3. Thibaut Pinot (Fr.) FDJ +3:21, 4. Vincenzo Nibali (Tal.) Astana +3:40, 5. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +4:24, 6. Bauke Mollema (Hol.) Trek-Segafredo +4:32