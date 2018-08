Video: Paul McCartney zverejnil novú skladbu, k Fuh You ponúkol aj animáciu s textom

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Anglický hudobník Paul McCartney zverejnil skladbu Fuh You. Muzikant k novinke predstavil aj animované lyric video.

Sedemdesiatšesťročný spevák sa zároveň podelil o tracklist očakávaného albumu Egypt Station, ktorý ponúkne 16 skladieb.

Na novinke, ktorá sa dostane na trh 7. septembra, sa budú nachádzať okrem Fuh You aj predchádzajúce single I Don’t Know a Come On to Me. Na produkcii albumu sa podieľali Greg Kurstin a Ryan Tedder.

James Paul McCartney * * je jedným z najslávnejších hudobníkov všetkých čias. V rokoch 1960 až 1970 bol členom legendárnej kapely The Beatles. Slávna štvorka, ako kapelu prezývajú, vo Veľkej Británii nahrala a vydala dvanásť štúdiových albumov. Po jej rozpade pôsobil do roku 1981 v skupine Wings, v ktorej hrala aj jeho zosnulá manželka Linda McCartney. Je tiež členom dua The Fireman, s ktorým vydal tri albumy. McCartney má zatiaľ na konte šestnásť sólových štúdioviek. Dva razy ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy, v roku 1988 ako člena The Beatles a o jedenásť rokov neskôr aj ako sólového umelca. Zahral si v snímkach Ťažký deň (1964) či Pomoc (1965).

Tracklist albumu Paul McCartney – Egypt Station:

01 Opening Station

02 I Don’t Know

03 Come On To Me

04 Happy With you

05 Who Cares

06 Fuh You

07 Confidante

08 People Want Peace

09 Hand In Hand

10 Dominoes

11 Back In Brazil

12 Do It Now

13 Caesar Rock

14 Despite Repeated Warnings

15 Station II

16 Hunt You Down/Naked/C-Link

Informácie pochádzajú z webstránky www.nme.com a archívu agentúry SITA.