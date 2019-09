Video: Pellegrini je podľa Matoviča horší ako Fico či Mečiar, Sulík označil premiéra za figúrku

Ani Mečiar, ani Fico si podľa Igora Matoviča takýmto nehoráznym spôsobom nedovolili porušiť Ústavu SR ako premiér Peter Pellegrini.

Rovnaký sluha mafie ako Jankovská

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na tlačovej konferencii povedal, že predseda vlády sa zachoval ako zbabelec.

„V nedeľu tvrdil, že sa nebojí pozrieť pravde do očí, no spáchal zločin voči spravodlivosti, keď v čase, keď celé Slovensko čakalo, že bude konať a odvolá Moniku Jankovskú z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, tak vtedy sa rozhodol, že bude slúžiť mafii a Jankovskú neodvolá. Pellegrini je horší demokrat ako Mečiar či Fico a je rovnaký sluha mafie ako Jankovská,“ priblížil Matovič.

Slabý premiér bez reálnych kompetencií

Ak by sa táto schôdza konala, premiér by sa podľa predsedu OĽaNO musel pozrieť pravde do očí. „Nenecháme sa však zlomiť, lebo toto je vážna chvíľa. Budeme pokračovať aj naďalej. Preto sme zozbierali už 26 podpisov a podáme opätovne návrh na odvolanie Pellegriniho len s pridaním ďalšieho dôvodu na odvolanie, lebo je to človek, ktorý nehanebne pošliapal slovenskú ústavu,“ objasnil zámer opozície Matovič.

Podľa staronového predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka je po 12 rokoch vlády Smeru-SD spoločnosť tak rozložená, že si sudcovia pomýlili nezávislosť so svojvôľou.

„Pellegrini je súčasťou tohto systému. Je to slabý premiér bez reálnych kompetencií, je to človek, ktorý je na smiech a dosadenou figúrkou. Premiér mal dvakrát možnosť konať a odvolať Moniku Jankovskú. Nespravil tak, strčil hlavu do piesku a tváril sa, že potrebuje silnejšie dôkazy,“ objasnil predseda SaS.

Sulík sa v piatok nádejal, že dnes si to premiér príde rozdať s opozíciou. „Ako však vidíte, zase raz zvíťazila zbabelosť a Pellegrini je len neschopnou bábkou. To, že bude Jankovská opätovne sudkyňou, je preto výsmechom spravodlivosti,“ konštatoval líder liberálov a poprosil všetkých občanov, aby to nevzdali, keďže najbližšie voľby prinesú veľkú zmenu.