Video: Peter Sagan bojoval o triumf v 2. etape Tour de France, ale v špurte bol najrýchlejší Kittel

LIÉGE 2. júla (WebNoviny.sk) – Nemec Marcel Kittel z tímu Quick-Step Floors sa stal viťazom 2. etapy cyklistických pretekov Tour de France, ktorá mala štart v nemeckom Düsseldorfe a po 203,5 km vyvrcholila v belgickom Liége.

Nemecký rýchlik Kittel dosiahol víťazný čas 4:37:06 h. a ani 10 sekúnd bonifikácie mu nestačilo na to, aby sa dostal pred lídra celkovej klasifikácie Brita Gerainta Thomasa. Víťaz časovky je na čele s náskokom 5 sekúnd pred Švajčiarom Stefanom Küngom a 6 sekúnd pred Kittelom.

V hromadnom špurte pelotónu si po druhé miesto došiel Francúz Arnaud Démare (FDJ), tretí skončil ďalší skúsený nemecký špurtér André Greipel (Lotto-Soudal).

Slovák Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa v rýchlej koncovke etapy príliš skoro objavil na čelnej pozícii, v záverečných 200 m bol prešprintovaný viacerými súpermi a “zatvorený” skončil na 10. mieste. V celkovej priebežnej klasifikácii Sagan figuruje na 17. priečke s odstupom 25 sekúnd na lídra Thomasa.

V bodovacej súťaži 27-ročnému rodákovi zo Žiliny Saganovi patrí 15. priečka so ziskom 14 bodov. Na čele je 63-bodový Kittel, ktorý si v pondelok na seba navlečie zelený dres lídra.

Sagan bodoval na rýchlostnej prémii

Už bez dvojice skvelých Španielov Alejandra Valverdeho a Iona Izagirreho (obaja odstúpili po pádoch v úvodnej časovke), čiže s počtom 196 pretekárov, vstúpil pelotón Tour de France do nedeľňajšej 2. etapy 104. ročníka.

Prakticky ihneď po štarte sa zrodil únik dňa, do ktorého vhupla štvorica Thomas Boudat (Direct Energie), Taylor Phinney (Cannondale-Drapac), Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert) a Laurent Pichon (Fortuneo-Oscaro).

Už na 3. km mali minútu k dobru a 1 bod za víťazstvo na prvej horskej prémii aktuálneho ročníka TdF na Grafenbergu (6,5 km) si vybojoval Phinney. Zakrátko mali jazdci v úniku, ktorí sú všetci debutantmi na TdF, už trojminútový náskok.

Prvá šprintérska prémia sa odohrala po 82 km v Mönchengladbachu a 20 bodov si pripísal Francúz Boudat. Šprint pelotónu pre seba rozhodol a 11 bodov za piate miesto získal Nór Alexanderr Kristoff, ktorý sa na prémii objavil s odstupom 2:10 min.

Obhajca a 5-násobný víťaz bodovacej súťaže Peter Sagan skončil deviaty a bral prvých 7 bodov do súťaže o zelený dres. Pelotón sa dlho správal voči uniknuvším nevšímavo, 83 km pred cieľom malo kvarteto vpredu stále 2 minúty k dobru.

Do hromadného pádu sa zaplietol aj Froome

Druhá polovica etapy sa odohrávala za asistencie dažďových kvapiek a 30 km pred cieľom si klzká cesta vyžiadala daň v podobe hromadného pádu už na belgickom území.

Zaplietli sa doň aj obhajca celkového triumfu Christopher Froome, vlani celkovo druhý Romain Bardet či viacerí jazdci tímu Kaťuša-Alpecin. Froome aj Bardet síce skončili s odreninami, ale po pár kilometroch sa bez problémov dotiahli do hlavného “balíka”. Bratia Saganovci sa pádu vyhli.

V tom čase sa náskok vedúcej štvorice pohyboval na hranici 50 sekúnd. Druhé a posledné kategorizované stúpanie na Côte d’Olne 20,2 km pred cieľom opäť vyhral Phinney a 27-ročný Američan bude v pondelok prvým nositeľom bodkovaného dresu pre lídra vrchárskej súťaže.

Potom sa Phinney pokúsil o samostatný atak, po chvíli sa k nemu pridal Offredo a 15 km pred “páskou” mali náskok 47 sekúnd. Zostávajúcu dvojicu pelotón pohltil a záverečných 10 km sa už odohralo bez dažďa takmer na suchom podklade.

Kittelov 10. etapový triumf

Ešte aj 5 km pred cieľom malo duo vpredu solídnych 31 sekúnd pred pelotónom. Taktovku v stíhačke prevzal silný tím Quick-Step Floors, pozíciu pre záverečný špurt si začal vytvárať aj Peter Sagan.

Dva kilometre pred koncom náskok utečencov klesol pod 10 sekúnd a ich osud bol spečatený. Do záverečného kilometra sa vrútili všetci favoriti už vpredu a pokope.

Peter Sagan bol spočiatku na výhodnom treťom mieste, ale nakoniec “spadol” až na koniec prvej desiatky. Na Boulevard de la Sauvenire v Liége sa napokon presadil najväčší favorit Kittel, ktorý zaokrúhlil počet etapových triumfov na TdF na desať.

V treťom najväčšom belgickom meste Liége sa končila etapa Tour de France už po jedenásty raz. V pondelok príde na rad 3. etapa z Verviers do Longwy s dĺžkou 212,5 km. Cyklisti sa z Belgicka cez Luxembursko presunú do Francúzska a v závere etapy si zašprintujú do mierneho kopca.

Výsledky – Tour de France 2017:

2. etapa (Düsseldorf – Liége, 203,5 km): 1 Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 4:37:06 h, 2. Arnaud Démare (Fr.) FDJ, 3. André Greipel (Nem.) Lotto Soudal, 4. Mark Cavendish (V. Brit.) Dimension Data, 5. Dylan Groenewegen (Hol.) Team LottoNl-Jumbo, 6. Sonny Colbrelli (Tal.) Bahrain-Merida, 7. Ben Swift (V. Brit.) UAE Team Emirates, 8. Nacer Bouhanni (Fr.) Cofidis, Solutions Credits, 9. Michael Matthews (Aus.) Team Sunweb, 10. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, … 91. Juraj Sagan (SR) Bora-Hansgrohe – všetci v rovnakom čase ako víťaz.

Poradie po 2. etape: 1. Geraint Thomas (V. Brit.) Team Sky, 4:53:10 h, 2. Stefan Küng (Švaj.) BMC Racing +5 s, 3. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors +6, 4. Vasil Kirijenka (Biel.) Team Sky +7, 5. Matteo Trentin (Tal.) Quick-Step Floors +10, 6. Chris Froome (V. Brit.) Team Sky +12, … 17. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +25.

Poradie bodovacej súťaže (zelený dres): 1. Marcel Kittel (Nem.) 63 bodov, 2. Arnaud Démara (Fr.) 38, 3. André Greipel (Nem.) 25, … 15. Peter Sagan (SR) 14.