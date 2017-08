Video: Peter Sagan prišiel na Okolo Poľska o žltý dres, Haig v 6. etape predviedol víťazné sólo

aktualizované 3. augusta 20:23

ZAKOPANÉ 3. augusta (WebNoviny.sk) – Austrálčan Jack Haig z tímu ORICA-Scott sa stal víťazom predposlednej šiestej etapy na 74. ročníku cyklistických pretekov Okolo Poľska zaradených do kalendára World Tour.

Štvrtková etapa so štartom vo Wieliczke a cieľom v Zakopanom mala horský charakter a merala 189 km. Petrovi Saganovi (Bora-Hansgrohe) náročná previerka v horskom teréne nesadla, približne 30 km pred cieľom “zvesil nohy” a prišiel o žltý dres lídra pretekov. Do cieľa prišiel s odstupom 15:50 min za víťazom na 64. mieste. Celkovo klesol na 39. priečku, keď nabral manko 14:45 min.

Novým lídrom Teuns

Víťazný Haig sa odpútal zo silnej skupiny vrchárov v stúpaní na predposlednú horskú prémiu 20 km pred cieľom a svoje sólo doviedol do víťazného konca. Dvadsaťtriročný Austrálčan dosiahol prvé víťazstvo svojej profikariéry. Šprint o druhé miesto s mankom 51 sekúnd na víťaza vyhral Holanďan Wout Poels (Sky) pred Luxemburčanom Bobom Jungelsom (Quick-Step Floors). Na 12. priečke sa objavil v cieli Belgičan Dylan Teuns (BMC Racing), ktorý sa stal novým lídrom TdP o 6 sekúnd pred Rafalom Majkom (Bora-Hansgrohe).

V piatok preteky Okolo Poľska vyvrcholia siedmou etapou s prívlastkom kráľovská so štartom aj cieľom v Tatranskej Bukovine. Na cyklistov čaká 132,5 km v štýle hore-dolu so šiestimi horskými prémiami I. kategórie.

Etapa mala horský charakter

Peter Sagan bol dosiaľ najsledovanejšou persónou na Okolo Poľska. V sobotu zvíťazil v úvodnej etape v Krakove, v nedeľňajšom “nedokončenom” špurte v Katoviciach skončil ôsmy a prišiel o žltý dres lídra, ale v pondelok si to vynahradil. V záverečnom prudkom stúpaní v Szczyrku s vypätím všetkých síl došiel do cieľa ako druhý a prinavrátil si najcennejší dres prvého muža pelotónu. V utorok ho potvrdil tretím miestom v rýchlej šprintérskej koncovke v Zabrze a v stredu to navlas zopakoval v Rzeszówe. Vo štvrtok bol však náročný hornatý záver nad jeho sily.

Preteky Okolo Poľska sú pre dvojnásobného majstra sveta Petra Sagana prvými od skorého a kontroverzného vylúčenia z Tour de France. Na poľských cestách bol Sagan ešte v úvode svojej profikariéry v roku 2011 celkovým víťazom.

Sagan vstupoval aj do šiestej etapy ako majiteľ dvoch najcennejších tričiek, čiže ako líder celkovej klasifikácie aj bodovacej súťaže. Biely dres určený pre lídra bodovačky mal na sebe Holanďan Danny van Poppel, keďže Sagan, logicky, uprednostnil žltý pre prvého muža celkovo. Šiesta etapa mala horský charakter a v jej druhej polovici museli cyklisti prekonať päť stúpaní prvej kategórie do vyše tisícmetrovej výšky.

Sagan sa viditeľne trápil

V úniku dňa sa ocitli traja cyklisti: Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo), Moreno Moser (Astana) a Adam Stachowiak (Poľská reprezentácia). Trio malo 95 km pred cieľom náskok 5:40 min, Stachowiak neskôr ovládol rýchlostnú prémiu na Nosalowom Dwóre (126,9. km). Potom sa rozhodol pre útok Holanďan Tolhoek, ktorý bol prvý na vrchole prémie Glodówka (143,2.km) a náskok úniku sa drasticky znížil. Neskôr sa dopredu vydal Austrálčan Robert Power (ORICA-Scott), ale aj on bol dostihnutý rovnako ako Tolhoek a 30 km pred cieľom šiel pelotón pokope. Približne v tom istom čase kamery poľskej televízie našli Petra Sagana ako výrazne spomalil, akoby sa lúčil s bojom o udržanie žltého dresu lídra pretekov. Sagan sa na bicykli viditeľne trápil a chvíľami to vyzeralo na jeho predčasný koniec. Vpredu sa medzitým sformovala silná skupina vrchárov, z nej sa 20 km pred cieľom odpútal Austrálčan Jack Haig (ORICA-Scott) a stal sa víťazom horskej prémie na Bystryk vo výške 1007 m.

Haig sa nezľakol svojej šance a v stúpaní na poslednú prémiu dňa Butorowy Wierch už mal polminútový náskok pred 12-člennou skupinou prenasledovateľov. Haig bol prvý aj na Wierchu 8,9 km pred cieľom a za ním sa vydali Wout Poels (Sky) a Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). Ešte predtým nevyšiel atak Vincenzovi Nibalimu (Bahrain-Merida) a 3 km pred cieľom sa schyľovalo k triumfu Haiga. Austrálčan mal stále k dobru 38 sekúnd a svoj náskok ešte do konca zvýšil. Dosiahol prvé veľké víťazstvo v kariére. Novým lídrom sa stal Belgičan Teuns, ktorý prišiel do cieľa v silnej skupine s odstupom 51 sekúnd za víťazom.

OKOLO POĽSKA 2017

6. etapa (Wieliczka – Zakopané, 189 km): 1. Jack Haig (Aus.) Orica-Scott 4:58:55 h, 2. Wouter Poels (Hol.) Sky, 3. Bob Jungels (Lux.) Quick-Step Floors, 4. Rui Costa (Portug.) UAE Emirates, 5. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb, 6. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida – všetci +51 s,…12. Dylan Teuns (Belg.) BMC Racing) +51,…64. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +15:50 min,…96. Erik Baška (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +34:44.

Poradie po 6. etape: 1. Dylan Teuns (Belg.) BMC Racing 23:41:27 h, 2. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +6 s, 3. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +10, 4. Wouter Poels (Hol.) Sky +13, 5. Domenico Pozzovivo (Tal.) Ag2r La Mondiale +18, 6. Adam Yates (V. Brit.) Orica-Scott +19,…39. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +14:45 min,…96. Erik Baška (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +1:12:25.

Bodovacia súťaž: 1. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe 88 bodov, 2. Danny van Poppel (Hol.) Sky 76, 3. Tom van Asbroeck (Belg.) Cannondale-Drapac 36.