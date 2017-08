Video: Peter Sagan prišiel o prvú pozíciu v BinckBank Tour, víťazom časovky je Švajčiar Küng

aktualizované 8. augusta, 17:40

VOORBURG 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) už nie je celkovým lídrom pretekov BinckBank Tour v Holandsku zaradených do kalendára World Tour.

Dvojnásobný majster sveta prišiel o prvú pozíciu v utorkovej krátkej časovke vo Voorburgu (9 km), v ktorej skončil na 17. mieste. Novým lídrom je Švajčiar Stefan Küng z tímu BMC Racing. Saganovi patrí ôsma priečka s odstupom 15 sekúnd.

Küng čakal na Saganov výsledok

Práve 23-ročný Küng sa stal víťazom časovky s náskokom 4 sekúnd pred Poliakom Maciejom Bodnarom (Bora-Hansgrohe) a 5 sekúnd pred Holanďanom Tomom Dumoulinom (Sunweb).

Küng nie je neznámy časovkár. Pred dvoma rokmi bol členom víťazného družstva BMC v tímovej časovke na MS 2015 v americkom Richmonde, v zbierke má aj medailový komplet z MS na dráhe v individuálnych stíhacích pretekoch a tiež víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách Švajčiarska v časovke.

“Čakal som dve a pol hodiny, kým sa to celé skončilo. Nebolo príliš teplo, ale na preteky som sa nedíval, mal by som zbytočné nervy. Radšej som si prečítal knihu, ktorú som mal so sebou. Škoda, že spadol Tony Martin, ten ma mohol ohroziť. Netrpezlivo som čakal aj na to, ako dopadne Peter Sagan. Keď došiel do cieľa, vydýchol som si. Nemôžete sa tešiť, kým sa všetko neskončí. Teším sa, že som sa dostal celkovo do vedenia a verím, že si túto pozíciu udržím až do konca. Budem bojovať,” uviedol Stefan Küng v reakcii v prenose Eurosportu, citoval ho web Cyclingnews.

Dvadsaťsedemročný líder tímu Bora-Hansgrohe Sagan v pondelok uspel v šprintérskej koncovke prvej etapy vo Venray a pripísal si deviate prvenstvo v sezóne a celkovo 98. v profesionálnom pelotóne. Nie je nereálne, že na podujatí BinckBank Tour v Beneluxe, ktoré potrvajú do nedele, Sagan dovŕši magickú hranicu 100 triumfov.

Preteky BinckBank Tour sú pre 27-ročného žilinského rodáka Petra Sagana druhými po predčasnom vylúčení z júlovej Tour de France. Kvalitnými výkonmi sa prezentoval na minulotýždňovom podujatí World Tour Okolo Poľska, kde vybojoval jedno etapové víťazstvo, jedno druhé miesto, dve tretie priečky a stal sa aj víťazom bodovacej súťaže.

Rovina s technickými pasážami

Utorková krátka časovka sa jazdila na trase Voorburg – Leidchendam – Voorburg. Bola to takmer úplná rovina s technickými pasážami v mestskom prostredí. Približne dvom tretinám cyklistov však strpčoval život na trati dážď. Najmä v kockových úsekoch sa na zemi po pádoch ocitli viacerí pretekári vrátane úradujúceho majstra sveta Nemca Tonyho Martina.

Najmä cyklistom v druhej polovici štartovného poľa husto pršalo. Aj preto sa v najlepšej trojke výsledkovej listiny ocitli pretekári z prvej desiatky na štarte, keď bola ešte suchá cesta. Víťazný Küng začínal časovku ako desiaty, Bodnar ako druhý a Dumoulin ako siedmy.

Líder celkového priebežného poradia Sagan sa objavil na štarte ako posledný stosedemdesiaty šiesty. Na mokrej trati musel byť opatrný najmä vo výjazdoch zo zákrut, ale neurobil vážnejšiu chybu a napokon finišoval na sedemnástom mieste s odstupom 25 sekúnd za víťazom. Celkovo klesol na ôsmu pozíciu.

BinckBank Tour 2017:

2. etapa (individuálna časovka vo Voorburgu na 9 km): 1. Stefan Küng (Švaj.) BMC Racing 10:58 min, 2. Maciej Bodnar (Poľ.) Bora-Hansgrohe +4 s, 3. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +5, 4. Sören Kragh Andersen (Dán.) Sunweb +8, 5. Lars Boom (Hol.) LottoNL-Jumbo +10, 6. Yves Lampaert (Belg.) Quick-Step Floors +12,… 17. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +25 ,… 134. Michael Kolář (obaja SR) obaja Bora-Hansgrohe +1:12 min.

Poradie po 2. etape: 1. Stefan Küng (Švaj.) BMC Racing 4:01:07 h, 2. Maciej Bodnar (Poľ.) Bora-Hansgrohe +4 s, 3. Tom Dumoulin (Hol.) Sunweb +5, 4. Sören Kragh Andersen (Dán.) Sunweb +8, 5. Lars Boom (Hol.) LottoNL-Jumbo +10, 6. Yves Lampaert (Belg.) Quick-Step Floors +12,… 8. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe +15

Zostávajúci program BinckBank Tour 2017:

streda 9. augusta: 3. etapa (Brankenberge – Ardooie, 186 km)

štvrtok 10. augusta: 4. etapa (Lanaken – Lanaken, 161 km)

piatok 11. augusta: 5. etapa (Sittard-Geleen – Sittard-Geleen, 165 km)

sobota 12. augusta: 6. etapa (Riemst – Houffalize, 197 km)

nedeľa 13. augusta: 7. etapa (Essen – Geraardsbergen, 194 km)