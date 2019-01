Video: Peter Sagan skončil v prvej etape Vuelta a San Juan v elitnej desiatke

SAN JUAN 28. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na deviatom mieste v úvodnej etape 37. ročníka pretekov Vuelta a San Juan Internacional v Argentíne (27.1. – 3.2.).

V šprintérskom závere etapy so štartom v San Juane a cieľom v Pocite (159,1 km) zvíťazil kolumbijský pretekár tímu UAE Emirates Fernando Gaviria pred Talianom Matteom Malucellim (Caja Rural – Seguros RGA) a Írom Samom Bennettom (Bora-Hansgrohe).

Sagan bol príliš skoro na prvom mieste

V úniku sa v záverečných 40 km ocitli štyria menej známi jazdci: Argentínčania Maximiliano Navarette (Selección Argentina), Leandro Velárdez (Agrupacion Virgen De Fatima), Portugalčan Tiago Machado (Sporting Clube de Portugal/Tavira) a Kolumbijčan Nicolás Paredes (Medelin).

Ešte aj 10 km pred cieľom mali náskok 22 sekúnd, ale potom sa skonsolidovali šprintérske tímy vrátane Bora-Hansgrohe. Necelých 5 km pred cieľom „balík“ zhltol utečencov a schyľovalo sa k hromadnému dojazdu. Na čele sa objavili aj štyria jazdci Bora-Hansgrohe vrátane Petra Sagana.

V rýchlom závere na širokej rovnej ceste bol Sagan na začiatku posledného kilometra na ôsmej priečke a v dlhom špurte sa príliš skoro ocitol na prvom mieste na zadnom kolese s krajanom Erikom Baškom. Trojnásobný majster sveta napokon záverečných približne 100 m vypustil, dopredu sa dostal jeho tímový kolega Bennett, ale stačilo mu to len na tretie miesto.

Preteky nemajú status WorldTour

Preteky Vuelta a San Juan Internacional majú sedem etáp, voľný deň príde na rad po štyroch odjazdených dňoch vo štvrtok 31. januára. Najmä dve etapy budú dôležité pre naháňanie sekúnd do celkovej klasifikácie. Treťou etapou bude krátka časovka na 12 km so štartom aj cieľom v Pocite.

Kráľovskou etapou z hľadiska náročnosti bude piata zo San Martín do Alto Colorado (169,5 km) so štyrmi horskými prémiami a záverečným 18,9 km dlhým stúpaním na Alto Colorado do výšky 2624 m. Preteky nemajú status WorldTour (iba 2.1), ale zato sa môžu pochváliť skvelým šprintérskym obsadením.

Slovák Peter Sagan, Brit Mark Cavendish, Kolumbijčan Fernando Gaviria či Argentínčan Maximiliano Richeze sú ťahákmi pre fanúšikov v rýchlych dojazdoch etáp, Kolumbijčan Nairo Quintana či Francúz Julian Alaphilippe by mali bojovať o celkové víťazstvo.