Video: Peter Sagan v úvodnej časovke na Tour de France predbehol aj električku

DÜSSELDORF 1. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Peter Sagan v úvodnej časovke na 104. ročníku Tour de France predbehol aj električku.

Peter Sagan sa na štartovacej rampe predstavil ako 77: z celkového počtu 198 pretekárov. Aj on sa musel boriť s nepriazňou počasia. S jemným, ale hustým dažďom sa vyrovnal veľmi dobre. Od začiatku do konca udržal vysoké tempo a výsledným časom 16:29 min sa zaradil k najlepším.

Saganovi dlho patrilo v cieli piate miesto, ešte aj pred štartom poslednej desiatky stále figuroval v najlepšej desiatke. Napokon z nej vypadol, ale celkové 17. miesto je pre hlavného adepta na zelený dres veľmi dobrým štartom do pretekov. A to aj napriek tomu, že body do bodovacej súťaže nezískal.

Starší zo Saganovcov Juraj vo svojej premiére na pretekoch Grand Tour skončil v časovke na 162. priečka s odstupom 1:37 min na víťaza.