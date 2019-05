Video: Peters vyhral 17. etapu Gira d´Italia, teší sa z prvého triumfu medzi profesionálmi

ANTERSELVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Francúzsky cyklista Nans Peters z tímu AG2R La Mondiale sa stal víťazom kopcovitej 17. etapy na pretekoch Giro d´Italia, ktorá mala štart v Commezzadure a po 181 kilometroch vyvrcholila v známom stredisku zimných športov v Anterselve.

Dvadsaťpäťročný rodák z Grenoblu bol súčasťou početného denného úniku, z ktorého zaútočil pred záverečným stúpaním a vytvoril si rozhodujúci náskok. Druhé miesto s mankom 1:33 min obsadil Kolumbijčan Esteban Chaves z tímu Mitchelton-Scott a tretí finišoval Talian Davide Formolo z Bory-Hansgrohe.

Carapaz udržal ružový dres

Líder celkovej klasifikácie Ekvádorčan Richard Carapaz z tímu Movistar si bez problémov udržal ružový dres a o sedem sekúnd zvýšil svoj náskok pred druhým Talianom Vincenzom Nibalim (Bahrain-Merida) na 1:54 min.

Od úvodu stredajšej etapy sa viacerí cyklisti chceli dostať do úniku. Z početných atakov sa napokon vyprofilovala na čele osemnásťčlenná skupina, z ktorej vzišiel aj víťaz. Peters využil vyčkávanie protivníkov v skupine a k útoku sa odhodlal už dvadsať kilometrov pred cieľom. Jeho aktivite konkurenti spočiatku nevenovali pozornosť, z čoho vyplynul aj rozhodujúci vyše minútový náskok. Po príchode pod posledné stúpanie dňa do Anterselvy skúšali šťastie ďalší muži z úniku, no nedokázali sa priblížiť k Petersovi. Druhý Chaves stratil v cieli 94 sekúnd, súboj o tretie miesto zvládol najlepšie Formolo s odstupom 1:51.

„Je to obrovské víťazstvo, moje prvé medzi profesionálmi a hneď na Grand Tour. Je to magické. Vedel som, že si musím ušetriť energiu na záverečný kopec, aby som dokázal reagovať na útoky súperov. Skúsil som zaútočiť sám a videl som, ako sa v skupine pozerajú jeden na druhého. Dobre som si rozložil sily, čo bolo podstatné. Približne 1,5 km pred cieľom som si pomyslel, že môžem dosiahnuť víťazstvo. Môj športový riaditeľ mi kričal do vysielačky, že nikto nie je za mnou, a tak som sa cítil sebavedomo,“ cituje Petersove slová portál Cyclingnews.com.

V skupine favoritov vládol dlho pokoj

V skupine najväčších favoritov na celkové prvenstvo vládol pokoj až do záverečných piatich kilometrov. Carapaz nepustil súperov k atakom a naopak ešte získal sedem sekúnd na druhého Nibaliho aj tretieho Primoža Rogliča.

Slovinec celkovo stráca už viac ako dve minúty. Mierne si polepšil štvrtý Španiel Mikel Landa z Movistaru a svoj odstup do tímového kolegu znížil na 3:03 min. Z elitného sexteta vypadol Poliak Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), ktorého na šiestej pozícii nahradil Kolumbijčan Miguel Ángel López z Astany.

Vo štvrtok čaká na pelotón tranzitná 18. etapa s dĺžkou 222 km, ktorej trasa povedie z Valdaory do mesta Santa Maria di Sala. Cyklisti budú klesať z hôr k pobrežiu Jadranského mora.