Video: Petra Vlhová mala nepríjemný pád, po narazení hlavy ostala v šoku

BRATISLAVA 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenská zjazdová lyžiarka Petra Vlhová utrpela v pondelok v rámci tréningu obrovského slalomu vo švajčiarskom zimnom stredisku Zermatt v Alpách nepríjemný pád.

Našťastie, zaobišlo sa to bez vážnejších následkov. Informoval o tom denník Šport.

“Stalo sa to v stotine sekundy. Pri jednom z oblúkov som sa “vyrúbala” a dostala som niekoľko tvrdých rán od tyčí. Spadla som na hlavu a veru ostala som v poriadnom šoku. Som šťastná, že to dopadlo iba takto. Nohu mám modrú. Členok ma bolí, žiadne pomliaždeniny, či dokonca zlomeniny, však nemám. Uvidím, ako sa budem cítiť v utorok. Rada by som pokračovala v tréningu,” povedala úspešná 22-ročná pretekárka pre Šport.