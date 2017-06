Video: Pittsburgh zvíťazil na ľade “predátorov” a má piaty Stanleyho pohár

aktualizované 12. júna o 6:53

PITTSBURGH 12. júna (WebNoviny.sk) – okejisti Pittsburghu Penguins sa po piaty raz stali víťazmi Stanleyho pohára. V šiestom súboji finále play-off ročníka 2016/2017 Pittsburgh zvíťazil na ľade Nashvillu 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) a celú sériu ovládol 4:2 na zápasy.

Pittsburgh zopakoval triumf z vlaňajška, čím napodobnil naposledy predtým Detroit z rokov 1997 a 1998. Potvrdilo sa pravidlo, že Penguins zakaždým dosiahnu rozhodujúce víťazstvo na súperovom ľade. Rovnaké to bolo aj v rokoch 1991, 1992 a 2009 a 2016.

Rozhodol Patric Hörnqvist

Víťazstvo Penguins v zápase číslo 6 malo švédsky gólový rukopis. V čase, keď do konca tretej tretiny zostávalo 1:35 min, skóroval Patric Hörnqvist.

Gól bol dielom jeho šikovnosti a azda aj šťastia. Puk odrazený od zadného mantinelu napálil do chrbta brankára domácich Pekku Rinneho tak, že od neho sa odrazil do bránky. Bol to Hörnqvistov piaty gól v tohtoročnom play-off, ale tento mal prívlastok šampionátový.

Potvrdenie víťazstva a teda aj zisku Stanley Cupu zabezpečil pre Penguins ďalší Švéd Carl Hagelin 13,6 s pred koncom tretej tretiny gólom do prázdnej bránky.

Brankár Pittsburghu Matt Murray pochytal všetkých 27 striel hráčov Nashvillu a druhý raz za sebou predviedol shutout.

“Predátori” bojovali o prvú trofej

Šieste finálové predstavenie prinieslo vôbec po prvý raz situáciu, že Pittsburgh prevýšil Nashville v strelách na bránku (29:27). Staronoví šampióni boli lepší aj na zblokované strely (12:10) a tiež “hity” (24:23).

“Splnili sme cieľ, ktorý sme si dali na začiatku súťažného ročníka. Nebolo to jednoduché. Mali sme veľa zranených a často sme museli hľadať cesty ako vyviaznuť zo zložitých situácií. Je skvelé, že sa nám to podarilo a na konci to je fantastický pocit,” povedal kapitán Pittsburghu Sidney Crosby pre NBC Sports.

Crosby po druhý raz za sebou prevzal trofej pre najužitočnejšieho hráča play-off – Conn Smythe Trophy. V kanadskom bodovaní vyraďovacej časti skončil tesne druhý za ruským spoluhráčom Jevgenijom Malkinom. Crosby nazbieral v 24 zápasoch 27 bodov (8+19), Malkin ešte o bod viac (10+18). Najlepším strelcom play-off sa stal s 13 gólmi Jake Guentzel.

Hráči Nashvillu bojovali o prvú trofej v klubovej histórii, zatiaľ sa jej nedočkali. V šiestom finálovom súboji v Bridgestone Arene v Nashville domáci vyšli po prvý raz strelecky naprázdno, hoci ako prvý skóroval na začiatku druhej tretiny Colton Sissons.

Jeho gól však neplatil. Vo všeobecnom hluku zanikol hvizd rozhodcovskej píšťalky, ktorý mu predchádzal. Celkovo Nashville v play-off na domácom ľade deväťkrát zvíťazil a len dvakrát prehral, rozhodujúci duel však nezvládol.

Finále play-off NHL

hrá sa na štyri víťazstvá

Nashville Predators – Pittsburgh Penguins 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) – konečný výsledok série: 2:4

* Pittsburgh získal Stanleyho pohár

Góly: 59. Hörnqvist (J. Schultz, Kunitz), 60. Hagelin (Dumoulin)

Vylúčení: 0:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: O´Halloran, Pollock – Heyer, Kovachik, 17 271 divákov

Zostavy:

Predators: Rinne – P. K. Subban, Ekholm, Ellis, Josi, Y. Weber, Irwin – Aberg, Sissons, F. Forsberg – Neal, Fisher, Arvidsson – C. Smith, Järnkrok, Watson – McLeod, F. Gaudreau, C. Wilson

Penguins: M. Murray – Hainsey, Dumoulin, Daley, I. Cole, J. Schultz, Määttä – Sheary, Crosby, Guentzel – Kessel, Malkin, S. Wilson – Rust, Cullen, Kunitz – Hörnqvist, Rowney, Hagelin

Prehľad držiteľov Stanleyho pohára:

2017 Pittsburgh Penguins, 2016 Pittsburgh Penguins, 2015 Chicago Blackhawks, 2014 Los Angeles Kings, 2013 Chicago Blackhawks, 2012 Los Angeles Kings, 2011 Boston Bruins, 2010 Chicago Blackhawks, 2009 Pittsburgh Penguins, 2008 Detroit Red Wings, 2007 Anaheim Ducks, 2006 Carolina Hurricanes, 2005 NHL sa nehrala, 2004 Tampa Bay Lightning, 2003 New Jersey Devils, 2002 Detroit Red Wings, 2001 Colorado Avalanche, 2000 New Jersey Devils, 1999 Dallas Stars, 1998 Detroit Red Wings, 1997 Detroit Red Wings, 1996 Colorado Avalanche, 1995 New Jersey Devils, 1994 New York Rangers, 1993 Montreal Canadiens, 1992 Pittsburgh Penguins, 1991 Pittsburgh Penguins, 1990 Edmonton Oilers, 1989 Calgary Flames, 1988 Edmonton Oilers, 1987 Edmonton Oilers, 1986 Montreal Canadiens, 1985 Edmonton Oilers, 1984 Edmonton Oilers, 1983 New York Islanders, 1982 New York Islanders, 1981 New York Islanders, 1980 New York Islanders, 1979 Montreal Canadiens, 1978 Montreal Canadiens, 1977 Montreal Canadiens, 1976 Montreal Canadiens, 1975 Philadelphia Flyers, 1974 Philadelphia Flyers, 1973 Montreal Canadiens, 1972 Boston Bruins, 1971 Montreal Canadiens, 1970 Boston Bruins, 1969 Montreal Canadiens, 1968 Montreal Canadiens, 1967 Toronto Maple Leafs, 1966 Montreal Canadiens, 1965 Montreal Canadiens, 1964 Toronto Maple Leafs, 1963 Toronto Maple Leafs, 1962 Toronto Maple Leafs, 1961 Chicago Black Hawks, 1960 Montreal Canadiens, 1959 Montreal Canadiens, 1958 Montreal Canadiens, 1957 Montreal Canadiens, 1956 Montreal Canadiens, 1955 Detroit Red Wings, 1954 Detroit Red Wings, 1953 Montreal Canadiens, 1952 Detroit Red Wings, 1951 Toronto Maple Leafs, 1950 Detroit Red Wings, 1949 Toronto Maple Leafs, 1948 Toronto Maple Leafs, 1947 Toronto Maple Leafs, 1946 Montreal Canadiens, 1945 Toronto Maple Leafs, 1944 Montreal Canadiens, 1943 Detroit Red Wings, 1942 Toronto Maple Leafs, 1941 Boston Bruins, 1940 New York Rangers, 1939 Boston Bruins, 1938 Chicago Black Hawks, 1937 Detroit Red Wings, 1936 Detroit Red Wings, 1935 Montreal Maroons, 1934 Chicago Black Hawks, 1933 New York Rangers, 1932 Toronto Maple Leafs, 1931 Montreal Canadiens, 1930 Montreal Canadiens, 1929 Boston Bruins, 1928 New York Rangers, 1927 Ottawa Senators, 1926 Montreal Maroons, 1925 Victoria Cougars, 1924 Montreal Canadiens, 1923 Ottawa Senators, 1922 Toronto St. Pats, 1921 Ottawa Senators, 1920 Ottawa Senators, 1919 Stanley Cup neudelili pre epidémiu chrípky, 1918 Toronto Arenas, 1917 Seattle Metropolitans, 1916 Montreal Canadiens, 1915 Vancouver Millionaires, 1914 Toronto Blueshirts, 1913 Quebec Bulldogs, 1912 Quebec Bulldogs, 1911 Ottawa Senators, 1910 Montreal Wanderers, 1909 Ottawa Senators, 1908 Montreal Wanderers, 1907 Montreal Wanderers, 1906 Montreal Wanderers, 1905 Ottawa Silver Seven, 1904 Ottawa Silver Seven, 1903 Ottawa Silver Seven, 1902 Montreal A. A. A., 1901 Winnipeg Victorias, 1900 Montreal Shamrocks, 1899 Montreal Shamrocks, 1898 Montreal Victorias, 1897 Montreal Victorias, 1896 Montreal Victorias, 1895 Montreal Victorias, 1894 Montreal A. A. A., 1893 Montreal A. A. A.