Video: Plzeň v zápase Ligy majstrov stratila vedenie 2:0, CSKA Moskva vyrovnal z penalty v nadstavení

PLZEŇ 20. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti českého šampióna FC Viktoria Plzeň vstúpili do skupinovej fázy Ligy majstrov domácou remízou 2:2 s ruským CSKA Moskva. Bod sa im však málil, pretože po prvom polčase viedli o dva góly a hostia dosiahli vyrovnávajúci presný zásah až v piatej minúte nadstaveného času druhého dejstva vďaka premenenému pokutovému kopu.

„Viktoriánom“ v základnej zostave s dvoma Slovákmi, brankárom Matúšom Kozáčikom a stredopoliarom Patrikom Hrošovský, vyšlo na výbornú úvodných 45 minút. Súpera herne prevýšili a vďaka dvom presným strelám Michaela Krmenčíka si vypracovali dvojgólový náskok. Moskovčania už krátko po prestávke znížili zásluhou mladíka Fiodora Čalova a v závere vybojovali remízu, keď Kozáčika prekonal z bieleho bodu chorvátsky mládežnícky reprezentant Nikola Vlašič.

„Samozrejme, je to obrovská škoda, že na konci zápasu dostaneme gól z penalty, keď malo byť postavenie hráčov úplne iné. Zápas ale zniesol najprísnejšie kritériá, pretože sa stretli dve mužstvá, ktoré chceli hrať ofenzívne. V prvom polčase to bol z našej strany jeden z najlepších výkonov Plzne pod mojim vedením,“ vyjadril sa pre oficiálny klubový web tréner Viktorie Pavel Vrba.

Kozáčika mrzel vyrovnávajúci gól

Plzeň je pravidelným účastníkom európskych klubových súťaží, no v Lige majstrov sa predstavila po päťročnej prestávke. Na sezónu 2013/14 si pamätá brankár Kozáčika, ktorý vtedy odchytal všetkých šesť duelov v základnej časti proti Bayernu Mníchov, Manchestru City a CSKA Moskva. Pre jeho krajana Hrošovského bol stredajší duel premiérou v LM.

„Ja som sa na tento zápas veľmi tešil, pretože je to Liga majstrov, v ktorej som predtým ešte nikdy nenastúpil. Akurát ma mrzí, že sme v závere inkasovali gól a napokon sme nevyhrali. Ak by sme boli skúsenejší, možno to uhráme, ale to je ťažké povedať. CSKA má veľkú kvalitu, čo hráči aj ukázali na trávniku. Svojou hrou nás potom prinútili k tomu, že sme sa dostali pod tlak,“ povedal 26-ročný slovenský reprezentant pre iSport.cz.

Hrošovský súhlasil s trénerom Vrbom

Hrošovský strávil na trávniku celých 90 minút a súhlasil s trénerom Vrbom, že Plzeň podala oproti ostatným duelom v domácej lige zlepšený výkon.

„Viem, že kvalita v našom tíme je veľká a bolo by dobré, keby sme ju ukazovali v každom zápase. Bohužiaľ, nie vždy sa to podarí. V lige však máme po 8 zápasoch na konte 21 bodov a bojujeme so Slaviou o prvé miesto tabuľky. Sezóna je rozohraná dobre a musíme v tom len pokračovať,“ dodal bojnický rodák.

V ďalšom kole zápasov G-skupiny pocestujú futbalisti Plzne do Ríma, kde sa 2. októbra predstavia na trávniku tamojšieho AS. CSKA Moskva čaká v rovnakom termíne domáci súboj s Realom Madrid.