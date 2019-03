Video: Pokračujú protesty žltých viest vo Francúzsku, došlo aj k stretom s políciou (aktualizované)

aktualizované: 16. marca 14:13

PARÍŽ 16. marca (WebNoviny.sk) – Členovia hnutia Žltých viest sa v sobotu pri parížskom Víťaznom oblúku opäť dostali do konfliktu s políciou. Strety už osemnásty víkend sprevádzajú protesty proti francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi.

Úrady nasadili v meste viac policajtov

Demonštranti do policajtov hádzali dymovnice a iné predmety a búchali tiež do okien ich dodávky. Polícia proti nim následne použila vodné delo a neskôr aj slzný plyn.

Na známom Champs-Élysées vandali založili pred jedným z obchodov oheň, poničili obľúbenú reštauráciu, rozbili výklady mnohých butikov, pričom pri jednom horelo aj auto. Polícia pre agentúru The Associated Press uviedla, že do poludnia zatkli 44 ľudí.

Parížske úrady nasadili v meste viac policajtov. Muži zákona uzavreli viacero ulíc. Minister vnútra Christophe Castaner nariadil policajtom, aby reagovali na „neprípustné“ činy a odsúdil tých, ktorí „vyzývajú na násilie a sú tu, aby v Paríži zasiali chaos“.

Debata plná prázdnych slov

Skupiny Žltých viest, ktoré zastupujú učiteľov, nezamestnaných ľudí či pracovné odbory, zorganizovali protesty okrem Paríža aj v iných mestách vo Francúzsku. Podľa protestného hnutia Macronova ekonomická politika favorizuje bohatšie vrstvy spoločnosti a nemyslí na tých chudobnejších.

Protesty predstavujú koniec dvojmesačnej celonárodnej debaty, ktorú Macron zorganizoval, aby mohol reagovať na obavy protestujúcich. Tí však tvrdia, že debata je len plná prázdnych slov a trikom v kampani Macrona pred májovými voľbami do europarlamentu.