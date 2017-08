Video: Porte od hrôzostrašnej nehody na Tour de France po prvý raz vysadol na bicykel

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Austrálčan Richie Porte sa v pondelok prvý raz od vážnej nehody na júlovej Tour de France posadil na bicykel.

Tridsaťdvaročný jazdec tímu BMC Racing uverejnil fotku na svojom twitteri s komentárom: “Prvýkrát vyrážam na cestu od pádu na Tour de France. Cítim sa ako v prvý deň v škole. Veľmi sa teším.”

Tasmánsky rodák patril na nedávnej Tour medzi najväčších favoritov na triumf, jeho nádeje však zhasli v 9. etape do Chambéry, keď spadol v zjazde z kopca Mont du Chat. Porta z miesta nehody musela odviezť sanitka, neskôr mu diagnostikovali zlomeninu kľúčnej kosti a panvy.

Počas zotavovania vyjadril nádeje, že by sa mohol zapojiť do súťažného diania ešte pred koncom sezóny. “Mohol by som sa predstaviť na Okolo Británie alebo kanadských klasikách ako pomoc tímu, pretože moja forma je preč,” povedal Porte minulý mesiac. Informácie priniesol portál Cyclingnews.