Video: Pred summitom Trump-Putin protestovali v Helsinkách stovky ľudí

HELSINKI 15. júla (WebNoviny.sk) – Stovky ľudí v nedeľu protestovali v Helsinkách pred nadchádzajúcim summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruskej hlavy štátu Vladimira Putina.

Zhruba 1500 ľudí za zišlo v centre fínskej metropoly na podporu ľudských a sexuálnych práv, demokracie a životného prostredia.

Transparenty a pokriky

Demonštranti skandovali „Ľudské práva pre všetkých“ či volali Putinovo a Trumpovo meno. Jeden z demonštrantov so sebou niesol transparent „Budujte sauny, nie vojnu“. Zhromaždenie podľa organizátorov nebolo zamerané ani na jedného z prezidentov, ale na dôležité svetové problémy.

Trump, ktorý strávil víkend v Škótsku, do Helsínk vycestoval v nedeľu krátko po 16:00 miestneho času (17:00 stredoeurópskeho letného času) z Glasgow. Do hlavného mesta Fínska by mal priletieť večer a po príchode nemá naplánované žiadne verejné vystúpenia, píše agentúra AP.

Trump nemá veľké očakávania

Americký prezident na pondelkový summit s Putinom podľa svojich slov „nejde s veľkými očakávaniami“. Ako uviedol v rozhovore s Jeffom Glorom z televízie CBS, ktorý nakrútili v sobotu v Škótsku, schôdzka s ruským prezidentom neprinesie nič zlé, ale vzíde z nej niečo dobré.

V tom istom rozhovore Trump označil Európsku úniu za jedného z „nepriateľov“ Spojených štátov medzi ich najbližšími spojencami. „Myslím, že Európska únia je nepriateľ, za to, čo nám robia v obchode. Nemysleli by ste si to o Európskej únii, ale sú nepriateľom,“ vyjadril sa šéf Bieleho domu.

„V istom smere“ je podľa Trumpa nepriateľom aj Rusko a v oblasti ekonomiky aj Čína. „To neznamená, že sú zlí. To neznamená nič. Znamená to, že sú súťaživí,“ povedal o Číne politik.