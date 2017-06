Video: “Predátori” piatimi gólmi zničili Pittsburgh a znížili stav finálovej série NHL na 1:2

aktualizované 4. júna o 8:33

PITTSBURGH 4. júna (WebNoviny.sk) – Hokejisti Nashville Predators zdvihli hlavy a v treťom súboji finále play-off NHL zdolali hráčov Pittsburghu Penguins na domácom ľade 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). Stav finálovej série hranej na štyri víťazstvá “predátori” znížili na 1:2.

Tri góly v druhej tretine

Rozhodla druhá tretina, v ktorej sa v drese Nashvillu gólovo presadili Roman Josi, Frederick Gaudreau a James Neal.

Hostia z Pittsburghu viedli už od 3. min zásluhou mladého amerického kanoniera Jaka Guentzela, ale bol to ich jediný gólový zápis vo finálovom zápase číslo 3.

V tretej tretine víťazstvo zverencov trénera Petera Lavioletta ešte zvýraznili prvými zásahmi v tohtoročnom play-off Craig Smith a Mattias Ekholm.

Po góle Ekholma z 54. min sa zápas len dohrával a hokejisti sa sústredili viac na osobné súboje a šarvátky ako hru. Osobné tresty dostalo až päť hráčov.

“Mali sme dobrý vstup do stretnutia. Vedeli sme, že budú bojovať zo všetkých síl a tak sa aj stalo. Ujali sme sa vedenia, ale potom oni vyrovnali počas presilovej hry. To sa v hokeji stáva. V niektorých fázach zápasu sme pôsobili odovzdaným dojmom a to by sa nemalo diať. Najmä nie v takých dôležitých dueloch ako bol tento. Nedokázali sme trafiť bránku, veľa striel nám zablokovali. Ja sám som mal niekoľko možností skórovať, ale žiadnu som nevyužil,” sypal si popol na hlavu kapitán Pittsburghu SIdney Crosby, citoval ho portál nhl.com.

Rinne prvou hviezdou zápasu

Zatiaľ čo fínskemu gólmanovi v službách Nashvillu Pekkovi Rinnemu prvé dva zápasy finálovej série nevyšli,v treťom bol oporou svojho tímu. Pred domácimi fanúšikmi pochytal 27 s 28 striel (úspešnosť 96,4%), ktoré na neho smerovali a bol vyhlásený za prvú hviezdu zápasu.

Ďalšími dvoma sa stali obranca Roman Josi a útočník Frederick Gaudreau, v oboch prípadoch hráči Predators. Josi je prvým obrancom od roku 2010, ktorý vo finálovom zápase získal aspoň tri body (1+2), naposledy predtým sa to podarilo bekovi Chicaga Blackawks Duncanovi Keithovi.

“Je to dlhodobý hráč NHL s konzistentnou výkonnosťou. V každom tréningu i zápase hrá rovnako dobre. Je vynikajúci bek a dokáže sa presadiť v obrannom i v útočnom pásme. Spoliehame sa naňho v množstve situácií,” pochválil švajčiarskeho reprezentanta tréner Peter Laviolette na webe NHL.

“Vedeli sme, že domáca kulisa nám pomôže. Chceli sme to využiť a podarilo sa nám to. Teraz máme už iba jednozápasové manko,” uviedol obranca Predators P.K. Subban, ktorý už skôr avizoval, že Nashville v treťom zápas zvíťazí. “V žiadnom prípade nie sme mimo hry. Vrátili sme sa späť po dvoch nezdaroch. Dokázali sme zvíťaziť skvelým spôsobom,” doplnil jeho švédsky kolega z obrany Ekholm.

Finále pokračuje v pondelok

Dvadsaťdvaročný útočník Pittsburghu Guentzel strelil svoj 13. gól vo vyraďovacej časti a už len jeden presný zásah ho delí od vyrovnania nováčikovského rekordu v podaní Dina Ciccarelliho. Ten dosiahol v play-off NHL v roku 1981 v drese Minnesoty 14 gólov.

Kým hráči Nashvillu bojujú o prvú trofej v klubovej histórii, “tučniaci” z Pittsburghu sa z jej zisku radovali dosiaľ štyrikrát (1991, 1992, 2009, 2016). Ak zopakujú vlaňajší celkový triumf, zopakujú tým počin Detroitu z rokov 1997 a 1998.

Finále o Stanleyho pohár pokračuje v pondelok 5. júna štvrtým súbojom opäť v Bridgestone Arene v Nashville.

Finále play-off NHL

hrá sa na štyri víťazstvá

Nashville – Pittsburgh 5:1 (0:1, 3:0, 2:0) – stav série 1:2

Góly: 26. Josi (Järnkrok, Ekholm), 27. F. Gaudreau (Watson, Josi), 40. Neal (Arvidsson, Josi), 45. C. Smith, 54. Ekholm (Järnkrok, Sissons) – 3. Guentzel (I. Cole, Crosby)