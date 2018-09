Video: Premožiteľka Cibulkovej na US Open si vo finále nezahrá, porazila ju Osaková

NEW YORK 7. septembra (WebNoviny.sk) – Japonská tenistka Naomi Osaková sa predstaví v súboji o ženskú singlovú trofej na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku. Iba 20-ročná Japonka Naomi Osaková zdolala vo štvrtkových semifinálových stretnutiach ďalšiu Američanku, minuloročnú finalistku, Madison Keysovú 6:2, 6:4.

Stačil jej jediný brejk

Osaková si rovnako vo dvoch setoch poradila s Keysovou 6:2, 6:4. V prvom sete bol zápas vyrovnaný iba do stavu 2:2, zvyšné štyri hry patrili japonskej tenistke. V druhom sete jej následne stačil jediný brejk hneď v prvej hre, v ďalšom priebehu si postrážila svoj servis a mohla sa radovať z postupu do premiérového grandslamového finále v kariére. Pri predchádzajúcich dvoch účastiach sa s turnajom rozlúčila vždy v 3. kole.

Predvlani skončila na rakete Američanky Madison Keysovej, minulý rok nestačila na Estónku Kaiu Kanepiovú. Tohtoročným postupom do finále si utvorila kariérne maximum na turnajoch veľkej štvorky a stala sa zároveň najmladšou finalistkou US Open od roku 2009, keď sa vo finále predstavila 19-ročná Dánka Caroline Wozniacka.

Nad Madison ešte nezvíťazila

„Stále sa cítim zvláštne, pretože som predtým nad Madison nikdy nevíťazila,“ uviedla po zápase Osaková, ktorá na Američanku nestačila v predchádzajúcich troch vzájomných zápasoch, vrátane súboja vo Flushing Meadows spred dvoch rokov.

„Iba som sa snažila myslieť na to, že som ešte nikdy nebola v tejto situácii. Som skutočne šťastná, že tu môžem byť,“ dodala prvá Japonka vo finále dvojhry grandslamu.

„Samozrejme, že to bude neskutočné. Už ako malé dieťa som snívala, že vo finále grandslamu nastúpim proti Serene. Bude na tom určite oveľa lepšie ako v Miami, kde som ju zdolala,“ dodala na záver rozhovoru Osaková