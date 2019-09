Video: Princezná Charlotte začala chodiť do školy, podľa princa Williama bola nadšená

Britská princezná Charlotte vo štvrtok začala chodiť do školy. Do Thomas’s School v londýnskom obvode Battersea ju odprevadili rodičia a jej starší brat, šesťročný princ George, ktorý navštevuje to isté zariadenie.

Princ William uviedol, že jeho dcéra je „naozaj nadšená“ z toho, že začala chodiť do školy. Svoju rodinu priviezol sám vojvoda z Cambridgea.

BBC už zverejnila aj fotografie, na ktorých sa štvorročná princezná v školskej uniforme stretla pri bočnom vchode s riaditeľkou Helen Haslem. Tá v septembri 2017 vítala aj malého Georgea. Školu navštevuje približne 560 detí vo veku od štyroch do 13 rokov.

Charlotte Elizabeth Diana je druhým potomkom princa Williama a jeho manželky Catherine, ktorí majú aj ďalšieho syna, princa Louisa. Princezná je štvrtou v poradovníku čakateľov na britský trón. Pred ňou sú jej starý otec princ Charles, otec William a brat George.