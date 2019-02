Video: Prípad Kuciaka rozdelili pre podozrenie na lustrácie, informácie o Žilinkovi boli hrozivo detailné

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Prípady príprav vrážd prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica prešiel pod policajnú inšpekciu preto, že existuje podozrenie, že minimálne jeden z nich bol lustrovaný v policajných databázach.

Povedal to na štvrtkovej tlačovej besede generálny prokurátor Jaromír Čižnár s tým, že podrobnosti, aké boli získané o potenciálnych obetiach, mohli byť získané len lustrovaním. V prípade Žilinku boli informácie podľa Čižnára „až hrozivo detailné“.

Štyrom obvineným končí väzba

Podľa Čižnára však tieto prípady, ako aj prípad dvojnásobnej vraždy dozorujú tí istí prokurátori a vyšetrovacie tímy sa budú vzájomne kontaktovať. Zopakoval tiež, že kauza dvojnásobnej vraždy je väzobná vec, pričom o mesiac sa končí primárna sedemmesačná väzobná lehota štvorice obvinených a orgány činné v trestnom konaní budú musieť žiadať o jej predĺženie.

„Pôvodne bol plán, že by prvé obžaloby padli do konca februára. To sa nepodarilo, máme určený ďalší termín, ktorý treba stihnúť,“ povedal s tým, že prieťahy môžu byť dôvodom na prepustenie obvinených. „Z tohto dôvodu sme chceli odťažiť vyšetrovací tím,“ uviedol. Pokiaľ v prípadoch príprav vrážd budú obvinené tie isté osoby ako v prípade vraždy Kuciaka, prípady môžu byť podľa generálneho prokurátora opäť spojené.

Reči o možnom uprataní veci“

Dozorujúci prokurátor prípadu dvojnásobnej vraždy (meno nie je možné uviesť) v tejto súvislosti zdôraznil, že rozhodnutie o rozdelení vecí prokurátori plne rešpektujú a argument o možnom „uprataní veci“ ich urážajú.

V prípade jedného z trojice poškodených, ktorých vražda sa plánovala, podľa neho dospela príprava do takého štádia, že sa neuskutočnila len vďaka náhode. Skutok bol pritom plánovaný ešte pred vraždou Kuciaka.

Vyšetrovací tím teraz podľa neho robí úkony vedúce k objednávateľom vraždy. „Pre nás je úplne bezpredmetné, o akú osobu ide,“ povedal s tým, že keď bude zhromaždený dostatok dôkazov, padnú obvinenia. Je tiež podľa neho možné, že k prípadom sa pripojí aj kauza vraždy exprimátora Hurbanova, v ktorej je obvinená Alena Zs.

Oddelenie prípadov prípravy vrážd Lipšica, Šufliarskeho a Žilinku od kauzy vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky odôvodnila polícia únikmi zo spisu. Prokuratúra tiež argumentovala potrebou odľahčenia tímu vyšetrujúceho vraždu. Vo veci dvojnásobnej vraždy sú momentálne obvinené štyri osoby, ktoré sú vo väzbe. V ďalších prípadoch bolo začaté trestné stíhanie.