Video: Rafael Nadal nestratil set ani vo štvrťfinále Australian Open

MELBOURNE 22. januára (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal postúpil do semifinále dvojhry mužov na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (14. – 27. januára, tvrdý povrch, celková dotácia 62,5 miliónov AUD).

Turnajová dvojka Nadal triumfoval v utorňajšom stretnutí štvrťfinále nad nenasadeným Američanom Francesom Tiafoem 6:3, 6:4, 6:2. V piatich doterajších súbojoch na tohtoročnom turnaji 32-ročný Španiel nestratil ani set a zatiaľ úspešne šetrí sily.

Premenený prvý mečbal

Začiatok stretnutia patril Nadalovi. V úvode prvého setu sa Španiel ujal vedenia 3:0, keď premenil v 2. hre jediný brejkbal v prvom sete. Výhodu brejku si Nadal udržal aj v ďalšom priebehu a za stavu 5:4 využil na podaní hneď prvý setbal. Druhý set mal podobný priebeh.

Nadal odskočil súperovi na 2:0. V 4. hre musel prvýkrát v zápase odvracať brejkbaly, Tiafoe však nevyužil ani jednu z dvoch ponúknutých možností. V 9. hre ponúkol Američan na servise tri setbaly Nadalovi, ten však využil až štvrtú možnosť v 10. hre pri svojom podaní.

Do tretice dokázal Španiel na začiatku setu ukoristiť vo svoj prospech súperov servis a viedol 2:0. Tiafoe sa vo zvyšku setu nezmohol na odpor, za stavu 5:2 premenil Nadal na podaní prvý mečbal.

Nadal sa poďakoval divákom

Jeho súperom v súboji o postup do finále bude turnajová štrnástka Stefanos Tsitsipas. Dvadsaťročného Gréka zdolal v oboch doterajších vzájomných stretnutí. Vlani na seba narazili dvakrát vo finále, v Barcelone triumfoval Nadal 6:2, 6:1, v Toronte na podujatí Masters stačili Španielovi rovnako dva sety (6:2, 7:6 /4/).

„Veľa to pre mňa znamená, že sa v Melbourne znovu predstavím v semifinále. Nikdy to nebol počas mojej kariéry pre mňa jednoduchý turnaj. Chcem sa poďakovať najmä divákom za skvelú atmosféru, pre mňa je vždy výnimočné hrať na tomto dvorci (stretnutie odohrali v Aréne Roda Lavera, pozn.). Po všetkých zdravotných problémoch, ktoré som prekonal, som rád, že môžem stále hrať na najvyššej úrovni. Pre takéto zápasy každý deň vstávam a idem tvrdo trénovať,“ uviedol v prvej reakcii po zápase Nadal.

Tiafoe si vylepšil kariérne maximum

K svojmu semifinálovému súperovi Tsitsipasovi dodal: „Je jedným k najväčším talentov nastupujúcej generácie. Mohli by ešte počkať zo svojim nástupom. Vyzerá to však, že nechcú čakať. Určite to nebude jednoduchý zápas.“

Tridsaťdvaročný Nadal sa predstaví vo šiestom semifinále v Melbourne. Do finále postúpil v štyroch prípadoch, no z titulu sa tešil iba v roku 2009, kedy zdolal v dramatickej päťsetovej bitke Švajčiara Rogera Federera 7:5, 3:6, 7:6 (3), 3:6, 6:2.

Napriek neúspechu si Tiafoe postupom medzi najlepšiu osmičku v Melbourne vylepšil svoje kariérne maximum na turnajoch veľkej štvorky, predtým sa najďalej dostal do 3. kola na vlaňajšom Wimbledone. Stal sa aj prvým americkým štvrťfinalistom na Australian Open po deviatich rokoch a Andym Roddickovi.